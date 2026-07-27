Olay 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Güzeldere Caddesi'nden taksiye binen Karaçay'dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı.

Olayın ardından polis ekipleri kadının eşi Volkan K. (30) ile ağabeyi Gökhan G.'yi (40) gözaltına aldı. Bedriye Karaçay'ın ölüm haberini alan yakınları ise eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde toplandı. Polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, gerginlik büyümeden önlendi.

Talihsiz kadının kesin ölüm nedeni araştırılıyor. (Fotoğraf: DHA)

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Bedriye Karaçay'ın izine Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda rastladı. Bölgede yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaçay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Bedriye Karaçay'ın öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayet soruşturması kapsamında Bedriye Karaçay'ın eşi Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Kadının eşi hakkında poliste 4, Volkan K.'nin kız kardeşi Arzu G. (38) hakkında da 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Bedriye Karaçay'ın ölüm haberinin aileye ulaşmasının ardından kadının yakınları, Volkan K.'nin kız kardeşi Arzu G.'nin yaşadığı evin önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Arzu G., herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla polis ekiplerince güvenli şekilde evden çıkarılarak emniyete götürüldü. Kalabalık ise ekiplerin uyarılarının ardından kontrollü şekilde dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI:

Zanlı, eşini öldürdüğünü itiraf etti Gözaltına alınan V.K, emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği itirafında bulundu.



Zanlı, düğünden dönünce kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada eşini boğduğunu beyan etti. Olay yeri inceleme ekiplerince "luminol" ile yapılan çalışmalarda da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi.



Şüpheli V.K, cumhuriyet savcısı eşliğindeki yer gösterme işleminin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A HABER KAN DONDURAN VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARINA ULAŞTI:

CANLI YAYINDA AÇIKLANDI: VAHŞETİ GÜVENLİK KAMERALARI ÇÖZDÜ!

A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, cinayetin perde arkasına dair ulaştığı özel bilgileri paylaştı. Karataş, 24 yaşındaki genç kadının cansız bedeninin Sarıyer Ayazağa ormanında, bir battaniyeye sarılı ve iple bağlanmış halde bulunduğunu açıkladı. İlk başta "kayıp" olarak gelen ihbarın, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphesiyle sarsıcı bir cinayet soruşturmasına nasıl dönüştüğü adım adım anlatıldı.

CANİ KOCADAN "PES" DEDİRTEN SENARYO

Olayın en dehşet verici kısmı ise katil zanlısı kocanın cinayetten sonra sergilediği tavırdı. Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; Volkan Karaçay, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedini ormana attı ve ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesine gitti. "Eşim yine evi terk etti, nerede olduğunu biliyor musunuz?" diyerek aileye "kayıp" tiyatrosu oynayan caninin, cinayetten hemen sonra çocuklarıyla birlikte uyuduğu ortaya çıktı.

ÖZ KARDEŞİ ŞÜPHELENDİ, "MEHMET KARATAŞ" DETAYLARI PAYLAŞTI

Cinayetin çözülmesindeki en büyük kırılma noktası ise zanlının öz kardeşinin ihbarı oldu. Kardeşinin, "Abimin yengeme bir şey yapmış olmasından korkuyorum" diyerek polise gitmesiyle düğmeye basıldı. Cansın Helvacı'nın şaşkınlıkla takip ettiği detaylarda, polisin yüzlerce saatlik kamera kaydını incelediği belirtildi. Görüntülerde, zanlı Volkan Karaçay'ın gece saat 03:45'te evden çıktığı, 17 dakikalık bir yolculukla ormana ulaştığı ve sadece 7 dakika içinde cesedi bırakıp geri döndüğü anbean tespit edildi.

CANSIN HELVACI: "İNSAN KALDIRAMIYOR..."

Haberin detayları karşısında üzüntüsünü gizleyemeyen Cansın Helvacı, "İnsan bir yerden sonra kaldıramıyor, gencecik bir anne ve geride kalan çocuklar..." diyerek tepkisini dile getirdi. Mehmet Karataş ise İstanbul Emniyeti'nin faili meçhul hiçbir olay bırakmamak adına verdiği mücadelenin altını çizerek, caninin "çocuklara yemek yapmıyordu, hep telefonla oynuyordu" şeklindeki basit bahanelerle vahşeti savunduğunu ifade etti.

ADALET YERİNİ BULDU

Hassas burunlu köpeklerin yardımıyla ormanlık alanda bulunan Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni otopsiye gönderilirken, Volkan Karaçay çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A Haber, toplumun vicdanını yaralayan bu olayın takipçisi olmaya devam ediyor.