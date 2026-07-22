Leyla Aydemir cinayetinde gerekçeli karar: Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı

Gerekçeli kararda, adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olmasına karşı açlık veya susuzluktan ölmediği, vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair herhangi bir bulgunun mevcut olmadığı ifade edildi.

BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BULUNMA İHTİMALİ YÜKSEK BİR NOKTAYA BIRAKILDI

Leyla'nın 17 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında bulunamamasına rağmen alınan bir ihbar neticesinde ekiplerin farklı bir bölgeye yönlendirilmesinden sonra köy etrafında yapılan denetimlerin azalmasının akabinde köye yakın bir dere yatağında bulunduğu anlatılan kararda, Leyla'nın kaybolmadığı, belli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra fail tarafından bilinçli olarak bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Kararda, maktulün olay tarihinde 3 yaşında olduğu, kendi eylemi neticesinde ya da faille yaşanan veya ani gelişen bir olay nedeniyle öldürülmesinin mümkün olamayacağı, yaşı dolayısıyla herhangi bir kişi ile şahsi husumet yaşamasının mümkün olmadığı ve maktulün anne ve babası ile husumet yaşayan biri tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendirildi.

Leyla'nın kaybolması ile cesedinin bulunması arasında geçen sürede akrabalarının evlerinde arama yapılmadığı belirtilen gerekçeli kararda, baba Nihat Aydemir'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı, Leyla'nın yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulduğu ve bu süreçte köydeki akrabalarından birinin evinde saklandığı kanaatine varıldı.

Tanık beyanlarına da yer verilen kararda, suçun aile içinde işlendiğinin taraflarca bilindiği ve bu nedenle konunun bilinçli şekilde konuşulmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.