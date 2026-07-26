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CHP kurultayı davasında yeni aşama! Yargıtay 'mutlak butlan' dosyasını ön incelemeye aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP kurultayı davasında yeni aşama! Yargıtay 'mutlak butlan' dosyasını ön incelemeye aldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararına yönelik dosyada Yargıtay süreci başladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı ön incelemeye alırken, tetkik hakimi hazırlayacağı raporu heyete sunacak. Esasa ilişkin değerlendirmenin ise 1 Eylül'de başlayacak yeni adli yılın ardından yapılması bekleniyor.

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yargı sürecinde yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alındı. Böylece temyiz süreci resmen başlarken, tetkik hakiminin hazırlayacağı raporun ardından dosyanın esastan değerlendirilmesinin yeni adli yılda yapılması bekleniyor.

Dosya ön incelemeye alındı.Dosya ön incelemeye alındı.

ESAS İNCELEMESİ EYLÜL AYINDA

Adli tatil devam etmesine rağmen dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri sürüyor. Dosyanın durumu "kayıt aşaması"ndan "ön inceleme" aşamasına geçerken, dosyayı inceleyecek tetkik hakimi hazırlayacağı raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak.

Tetkik hakiminin raporunu tamamlamasının ardından dosya heyet tarafından değerlendirilecek. Esasa ilişkin incelemenin ise yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylülsonrasında yapılması bekleniyor.

Yargıtay'da temyiz süreci resmen başladı.Yargıtay'da temyiz süreci resmen başladı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı 17 Temmuz'da temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararının temyiz incelemesi için Yargıtay'a ulaşan dosyada esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirilmişti.

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