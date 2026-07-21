Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin dijital günlüğünden vahşet çıktı: Adım adım cinayet planı! | “Bıçaklayıp boğacağım”
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı okul saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanık İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemeler sonucunda ele geçirilen dijital belgeler, saldırının yıllar öncesinden en ince ayrıntısına kadar planlandığını ve sanığın ailesini de kapsayan korkunç bir cinayet listesi hazırladığını gözler önüne serdi. Belgelere göre Mersinli, okul katliamından önce anne, baba ve büyükannesini canice öldürmeyi tasarlarken, saldırıyı gerçekleştirmek için okuldaki güvenlik açıklarını dahi not etmiş.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026'da gerçekleşen okul saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, katil İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı daha 3. Sınıftayken planladığını ortaya koyan dijital belgeler ile ailesini ve okulunu hedef alan notların bilgisayarında bulunduğu belirtildi.
AİLESİNİ DE HEDEF ALMIŞ
Belgeye göre İsa Aras Mersinli'nin, ablasını çok sevdiği için onu öldürüp öldürmeme konusunda kararsız kaldığı ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli, belgede anne ve babasını nasıl öldüreceğini ise şöyle anlattı:
"Siz bunu okuduğunuzda ya büyük bir şey planlıyor olacağım ya büyük bir şey yapmış olacağım ya da büyük bir şey yapmak üzereyim. Hayatım boyunca yalnızdım, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım, insanlar beni tanıyacak. Bu fikri seviyorum, insanların beni tanıması, beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesi hayvanı gibi bakmaması...
Bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde, sonunda beni fark edecekler, başka seçenekleri olmayacak ve bunu seviyorum, ancak bunun neden böyle olduğunun sebebi bu olduğuna inanıyorum, bu yalnızlık duygusu, yaptığım şeyi neden yaptığımı veya ileride ne yapacağımı neden yaptığın bir nedeni olarak görülüyor, her gün insanlarla görüşüyorum, her gün stres yaşıyorum, her gün tek başıma düşüncelerimle baş başa oturuyorum, her gün boşuna yaşıyorum, hiçbir şey elde edemiyorum, sadece korku ve nefret duyguları hissediyorum ve bunun sebebi hepinizsiniz.
"ANNE BABAMI BIÇAKLAYACAK BÜYÜKANNEMİ BOĞACAĞIM"
Çok uzun zaman önce değil insanların değersiz olduğunu fark ettim, hayatların hiçbir anlamı yok ve siz insanlar bana karşı sergilediğiniz iğrenç davranışlarınızla bunu kanıtladınız. Beni çileden çıkardınız, işte intikamım böyle gerçekleşecek. Bunun için biraz hazırlık yaptım ve gizlice 10 litre çamaşır suyu stokladım.
Yapacağım şeyi yapmadan önceki gece, herkes uyurken o çamaşır suyunu alacağım, önce ablam uyurken onun odasını kilitleyeceğim, sonra ebeveynimin odasına girip onları büyük bir mutfak bıçağıyla bıçaklayacağım. Annemin ve babamın yaralarına litrelerce çamaşır suyu dökeceğim, daha sonra oturma odasına gidip büyükannemi boğacağım.
Daha sonra geri zekalı amcamı dövmek kolay olacak, gerekirse onu yumruklayabilir veya en kötü ihtimalle yakabilirim. Tüm bunlar sırasında ablamın yaşayıp yaşamaması konusunda hala karar veremedim çünkü onu seviyorum. Başlangıçta tüm daireme yoğun miktarda klor gazı saldırısı yapmayı planlamıştım ama sanırım bu işe yaramayacak."
DİĞER SALDIRGANLARLA "PUAN" YARIŞINA GİRMİŞ
İddianamede yer alan verilere göre sanığın, yurt dışındaki okul saldırılarını yakından takip ettiği ve bu canilerle adeta bir yarış içine girdiği belirlendi. İsa Aras Mersinli, "Adam Lanza, saldırısından önce 1 kişiyi öldürdü. Salvador, saldırısından önce bir büyükanneyi yaraladı. Cho, ana saldırısından önce 2 kişiyi öldürdü. Kip Kinkel, saldırısından önce 2 kişiyi öldürdü vb. Tüm bunlar benim herkesin saldırı öncesi puanımı geçmem gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanarak katliamı bir skor yarışı olarak gördüğünü belirtti.