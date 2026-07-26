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Bolu'da Beypiliç tesisinde zehirlenme! 34 işçi hastanelik oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Bolu'da Beypiliç tesisinde zehirlenme! 34 işçi hastanelik oldu

Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi. Kesimhanede çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı.

İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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