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Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeynel Abarakov'un adli emanette muhafaza edilen telefonuna dışarıdan müdahale edildiğini ve kritik delillerin silindiğini açıkladı. Ortaya çıkan mesajlarda Abarakov'un, "Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 1

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan son gelişme, dosyadaki kritik delillere yönelik ciddi iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 2

TELEFONA 58 GÜN SONRA EL KONULDU

Gülistan Doku'nun sır dolu kaybının ardından yürütülen soruşturmadaki ihmaller zincirini kamuoyuyla paylaşan avukat Ali Çimen, şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna ilişkin süreci kronolojik olarak anlattı.

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Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 3

Çimen, "Doku'nun kaybolmasının ardından şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna tam 58 gün sonra, 27 Şubat 2020'de el konuldu." ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 4

Soruşturma sürecindeki gecikmelere dikkat çeken Çimen, "Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Mart 2020'de hazırlanan inceleme raporu, avukatların tüm yazılı taleplerine rağmen uzun süre taraflara tebliğ edilmedi ve ancak 17 Haziran 2020'de UYAP sistemine yüklendi." sözleriyle yaşanan süreci anlattı.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 5

"MAMA" VE "AIADA" İSİMLİ ŞAHISLARLA SIR DOLU TRAFİK

İlk hazırlanan raporun usulüne uygun olmadığını ve Rusça yazışmaların görmezden gelindiğini belirten Çimen, dosyada "suç unsuru yok" değerlendirmesi yapılmasını eleştirdi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 6

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2021'de hazırladığı tek sayfalık rapora değinen Avukat Ali Çimen, "Emniyet, Rusça içeriklerde yalnızca kitaplar bulunduğunu ve suç unsuruna rastlanmadığını mütalaa etti." dedi.

Ancak avukatların ısrarlı takibi sonucu 2024 yılında Ulusal Kriminal Büro (UKB) tarafından hazırlanan bağımsız raporun, dosyadaki yeni ayrıntıları ortaya koyduğu belirtildi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 7

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

UKB'nin hazırladığı raporla birlikte, şüphelinin daha önce tercüme edilmeyen mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un "Mama" adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, "Şüphelinin, 'Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak.' şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 8

Bu mesajların daha önce hazırlanan raporlarda neden yer almadığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 9

ADLİ EMANETTE SKANDAL: VERİLERİ SİLDİLER

Haberin en dikkat çeken noktası ise delillerin korunması gereken adli emanette yaşandığı öne sürülen veri silme iddiası oldu. Şüphelinin telefonunun, devlet koruması altında bulunduğu süreçte müdahaleye uğradığı öne sürüldü.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 10

Avukat Ali Çimen, "Zeynel Abarakov'un cep telefonunun devlet güvencesi altında, adli emanette muhafaza edildiği sırada galeri ve Instagram hesabına girilerek silme işlemi yapıldığı ve verilerin yok edildiği mütalaa edildi." ifadelerini kullanarak yetkilileri göreve çağırdı.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 11

100 KİLOMETRELİK KRİTİK ARAMA

Gülistan Doku'nun 2020 yılında ortadan kaybolmasının ardından yıllarca sonuç alınamayan soruşturma, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden şekillendi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 12

JASAT tarafından oluşturulan özel ekip, yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını tek tek inceleyerek yeni delillere ulaştı. Elde edilen bulguların ardından dosya, kayıp soruşturmasından cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 13

Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevlendirilen JAK ve JASAT personelinden oluşan 30 kişilik özel ekip, daraltılmış baz verileriyle belirlenen noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak" 14

Yer altı görüntüleme cihazlarıyla gerçekleştirilen aramalarda kızılötesi sinyaller kullanılarak toprağın üç boyutlu görüntüsü çıkarılıyor. Şüpheli görülen bölgeler tek tek incelenirken, yaklaşık 100 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda Gülistan Doku'nun cenazesine henüz ulaşılamadı.

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