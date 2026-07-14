Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak"

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2021'de hazırladığı tek sayfalık rapora değinen Avukat Ali Çimen, "Emniyet, Rusça içeriklerde yalnızca kitaplar bulunduğunu ve suç unsuruna rastlanmadığını mütalaa etti." dedi. Ancak avukatların ısrarlı takibi sonucu 2024 yılında Ulusal Kriminal Büro (UKB) tarafından hazırlanan bağımsız raporun, dosyadaki yeni ayrıntıları ortaya koyduğu belirtildi.

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK" UKB'nin hazırladığı raporla birlikte, şüphelinin daha önce tercüme edilmeyen mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un "Mama" adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, "Şüphelinin, 'Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak.' şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Bu mesajların daha önce hazırlanan raporlarda neden yer almadığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ADLİ EMANETTE SKANDAL: VERİLERİ SİLDİLER Haberin en dikkat çeken noktası ise delillerin korunması gereken adli emanette yaşandığı öne sürülen veri silme iddiası oldu. Şüphelinin telefonunun, devlet koruması altında bulunduğu süreçte müdahaleye uğradığı öne sürüldü.