Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak"
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeynel Abarakov'un adli emanette muhafaza edilen telefonuna dışarıdan müdahale edildiğini ve kritik delillerin silindiğini açıkladı. Ortaya çıkan mesajlarda Abarakov'un, "Gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak." ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan son gelişme, dosyadaki kritik delillere yönelik ciddi iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
TELEFONA 58 GÜN SONRA EL KONULDU
Gülistan Doku'nun sır dolu kaybının ardından yürütülen soruşturmadaki ihmaller zincirini kamuoyuyla paylaşan avukat Ali Çimen, şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna ilişkin süreci kronolojik olarak anlattı.
Çimen, "Doku'nun kaybolmasının ardından şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna tam 58 gün sonra, 27 Şubat 2020'de el konuldu." ifadelerini kullandı.
Soruşturma sürecindeki gecikmelere dikkat çeken Çimen, "Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Mart 2020'de hazırlanan inceleme raporu, avukatların tüm yazılı taleplerine rağmen uzun süre taraflara tebliğ edilmedi ve ancak 17 Haziran 2020'de UYAP sistemine yüklendi." sözleriyle yaşanan süreci anlattı.
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İlk hazırlanan raporun usulüne uygun olmadığını ve Rusça yazışmaların görmezden gelindiğini belirten Çimen, dosyada "suç unsuru yok" değerlendirmesi yapılmasını eleştirdi.