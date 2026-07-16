EKİPLER GÜLİSTAN'IN CENAZESİNİ ARIYOR

Gülistan Doku'nun cenazesinin bulunması için Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Yaklaşık 100 kilometrelik alanda süren çalışmalara karşın Doku'nun cansız bedenine henüz rastlanılamadı.

DİKKAT ÇEKEN ZIRHLI ARAÇ DETAYI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolması ve bu sürecin cinayetle sonuçlandığına ilişkin iddialar kapsamında yürütülen soruşturmanın ikmali amacıyla bilgi ve belge talebinde bulunuldu. Yazıda, soruşturma konusu olayda Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarma birimlerine ait zırhlı araçların da olaya karışmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak araştırma yapılması istendi.

Bu kapsamda, Tunceli il merkezinde 5 Ocak 2020 tarihinde görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilerek liste halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılık, tespit edilecek araçların resmi ve sivil plakaları, renkleri ile diğer ayırt edici özelliklerinin belirlenmesini, bu araçlarda görev yapan sürücü, araç komutanı, nişancı ve diğer personelin açık kimlik ile sicil bilgilerinin tespit edilmesini istedi.

Ayrıca olay günü olay yeri ve yakın çevresinde görevlendirilen ya da geçiş hakkı bulunan zırhlı araçlara ait görev emirleri ile giriş-çıkış ve nizamiye kayıtlarının dosyaya sunulması talep edildi. Yazıda, zırhlı araçlara ait GPS, Araç Takip Sistemi (ATS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) verileriyle 5 Ocak 2020 günü saat 00.00 ile 23.59 arasındaki koordinat, hız ve güzergah kayıtlarının gönderilmesi, araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ile DVR cihazlarındaki görüntülerin, varsa ham halleriyle dijital ortamda iletilmesi de istendi.