Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde dikkat çeken yazışmalar tespit edildi. Ankara'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tuncay Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği" belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.