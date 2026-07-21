Gülistan Doku hamile miydi? Ortaya çıkan yeni ifadede şok sözler: "Her şey onun yüzünden oldu"
Gülistan Doku soruşturmasında tanık olarak dinlenen üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş'ın ifadesi, genç kadının kaybolmadan önce hamile olabileceği şüphesini artırdı. Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun Aralık 2019'da şiddetli mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, yemek kokularından rahatsız olduğunu, iştahının kesildiğini ve hastaneye yatmak istediğini anlattı. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki haftalarda üzgün, çaresiz, solgun ve ciddi şekilde zayıflamış göründüğünü belirten tanık, eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un kıskanç ve baskıcı olduğunu da söyledi. İlbaş ayrıca, Abakarov'un kayıp sonrasında kendisine, "Ne yaptıysa kendisine yaptı, her şey onun yüzünden oldu" dediğini açıkladı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dikkat çekici bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarını ayrıntılı olarak anlattı. Doku'nun sınıf arkadaşı olan İlbaş'ın beyanları, genç kadının kaybolmadan önce hamile olup olmadığı, hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı sorularını yeniden gündeme taşıdı. Tanığın anlattığı mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık ve koku hassasiyeti gibi belirtiler, dosyada gebelik ihtimalinin de araştırılması gerektiği yönündeki şüpheleri güçlendirdi.
MİDE BULANTISI, KARIN AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ
Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun Aralık 2019'da bir gün çok ağır şekilde rahatsızlandığını anlattı. Doku'nun ayakta durmakta güçlük çektiğini belirten İlbaş, genç kadının kendisinden hastaneye götürülmesini istediğini söyledi. Tanık İlbaş, hastaneye giderken Gülistan Doku'nun sürekli kusacakmış gibi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok hastaydı ve ayakta duramıyordu. Mide bulantısı vardı. Hastaneye giderken 'kusacağım' diyordu, kendisini zor tutuyordu. Karın ağrısı ve baş dönmesi de vardı." İlbaş, Gülistan Doku'yu gündüz saatlerinde Tunceli Devlet Hastanesinin acil servisine götürdüğünü söyledi.
HASTANEYE YATMAK İSTEMİŞ
Tanığın anlatımına göre Gülistan Doku, hastanedeki muayenesi sırasında yatışının yapılmasını istedi. Ancak doktorun bu talebi kabul etmediği belirtildi. Doktorun odasına alınmadığını söyleyen İlbaş, muayenenin içeriğini ve Doku'ya hangi teşhisin konulduğunu bilmediğini ifade etti. Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşına rahatsızlığının nedenini sorduğunu anlatan İlbaş, Doku'nun kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi. Bu beyan, Doku'nun kaybolmadan kısa süre önce hastaneye hangi şikâyetle başvurduğu ve muayene sırasında hangi işlemlerin yapıldığı sorularını gündeme getirdi.
"YEDİĞİM ŞEYLER KOKUYOR, MİDEMİ BULANDIRIYOR"
Gülistan Doku'nun hastane ziyaretinden sonraki günlerde de rahatsızlığının devam ettiği belirtildi. İlbaş, Doku'nun yemekhanede çok az yemek yediğini ve çoğu zaman yemeğini yarım bıraktığını anlattı. Tanığa göre Doku, yemek yerken, "Yediğim şeyler kokuyor gibi geliyor, midemi bulandırıyor" diyordu. Genç kadının iştahının kesildiğini, bitkin ve solgun görünmeye devam ettiğini söyleyen İlbaş'ın anlattığı belirtiler, soruşturmada hamilelik ihtimalinin araştırılması gereken başlıklardan biri olarak öne çıktı. Bununla birlikte tanık, o dönemde Gülistan Doku'nun hamile olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve bu yönde bir şüphe duymadığını da özellikle ifade etti.
KAYBOLMADAN ÖNCE ÇOK ZAYIFLAMIŞ
Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki haftalarda ruhsal ve fiziksel açıdan belirgin biçimde değiştiğini söyledi. Doku'nun çok üzgün, bitkin, solgun ve çaresiz göründüğünü belirten tanık, genç kadının ciddi şekilde zayıfladığını anlattı. İlbaş, Gülistan Doku'nun normalde neşeli, merhametli ve hayata bağlı bir genç olduğunu belirterek intihar ihtimaline inanmadığını söyledi. Doku'nun KPSS'ye hazırlandığını ve geleceğe ilişkin hedefleri bulunduğunu ifade eden İlbaş, şunları kaydetti: "Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi."