"ZEINAL ÇOK KISKANIR VE KISITLARDI" Tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun Zainal Abakarov ile yaşadığı ilişkiye ilişkin de önemli bilgiler verdi. İlbaş, Abakarov'un normalde iyi biri gibi göründüğünü ancak Gülistan Doku'yu çok kıskandığını ve sosyal hayatını kısıtladığını söyledi. Doku'nun staj sonrasında arkadaşlarıyla bir yere gitmek istediğinde bile Abakarov'dan izin aldığını anlatan İlbaş, Abakarov'un çoğu zaman buna izin vermediğini belirtti. Tanık, çiftin bu nedenle sık sık tartıştığını, defalarca ayrılıp yeniden barıştıklarını ifade etti. Ancak Doku'nun kaybolmasından önce çiftin yaklaşık 15-20 gündür görüşmediğini belirten İlbaş, bu nedenle 4 Ocak 2020'de Doku'nun birdenbire Abakarov'un evine gitmesine anlam veremediğini söyledi.

"NE YAPTIYSA KENDİSİNE YAPTI" Tanık ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, Zainal Abakarov'un Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra söylediği öne sürülen sözler oldu. İlbaş, kayıp olayının ardından Abakarov ile görüştüğünü ve genç adamın kendisine şu ifadeleri kullandığını anlattı: "Ne yaptıysa o kendisine bunu yaptı. Her şey onun yüzünden oldu. Annemle babam da kavga etti." İlbaş, o dönemde bütün dikkatlerinin Gülistan Doku'yu bulmaya yöneldiğini, bu nedenle Abakarov'a "Ne yaptı?" veya "Her şey neden onun yüzünden oldu?" diye sormanın aklına gelmediğini söyledi. Daha sonra herkesin Abakarov'dan şüphelenmeye başladığını ifade eden tanık, kendisiyle bir daha görüşmediğini belirtti. Söz konusu ifadelerin hangi olay veya tartışmaya işaret ettiği soruşturmanın cevap bekleyen önemli sorularından biri oldu.

15-20 GÜNLÜK AYRILIĞIN ARDINDAN NEDEN EVİNE GİTTİ? Gülşen İlbaş, Gülistan Doku ile Zainal Abakarov'un Aralık 2019'un ortalarından itibaren iletişim kurmadığını söyledi. Bu ayrılığın, çiftin geçmişteki ayrılıklarına göre çok daha uzun sürdüğünü belirten tanık, Doku'nun kaybolmasından bir gün önce Abakarov'un evine neden gittiğini bilmediğini ifade etti. İlbaş, "Yaklaşık 15-20 gündür hiç görüşmediği erkek arkadaşının evine kafeden çıkarak birdenbire neden gittiğini bilmiyorum" dedi. Doku'nun bu ziyareti kendi isteğiyle mi yaptığı, görüşmede neler yaşandığı ve Abakarov'un daha sonra söylediği öne sürülen sözlerin bu ziyaretle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Tanığa, Gülistan Doku'nun birkaç kez gebelik testi yaptırdığı yönündeki bilgiler de soruldu. İlbaş, bu testlerden haberi olmadığını ve Doku'nun hamile olabileceğinden o dönemde şüphelenmediğini söyledi. Tanık, Doku ile Abakarov'un Temmuz 2019 civarında birlikte tatile gittiklerini Gülistan Doku'dan duyduğunu anlattı. Ancak Doku'nun mide bulantısı ve diğer şikâyetleri yaşadığı kış döneminde çiftin uzun süredir ayrı olduğunu bildiği için hamilelik ihtimalini düşünmediğini ifade etti. Doku'nun bu dönemde başka bir ilişkisi bulunup bulunmadığını bilmediğini söyleyen İlbaş, genç kadının son zamanlarda Rojvelat Kızmaz ile samimi olduğunu da belirtti.

HASTANE KAYITLARI YENİDEN MERCEK ALTINDA Tanığın Gülistan Doku'yu kaybolmadan önce hastaneye götürdüğünü açıklaması, soruşturmadaki hastane kayıtlarını daha da önemli hâle getirdi. Doku'nun hangi tarihte, hangi şikâyetlerle ve hangi doktor tarafından muayene edildiği; kendisine hangi tetkiklerin uygulandığı ve gebelik testi yapılıp yapılmadığı inceleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce Gülistan Doku'ya ait bazı hastane kayıtları ile sistem loglarının silindiğine ilişkin tespitler yapılmıştı. Tanık anlatımındaki hastane başvurusu ile mevcut sağlık verileri arasındaki uyumun, bilirkişi raporları ve dijital kayıtlar üzerinden karşılaştırılması bekleniyor.

"İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ" Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, bu nedenle okul dışında kafe ve restoranlarda garsonluk yaptığını söyledi. Doku'nun siyasetle ilgilenmediğini, düzenli şekilde okuluna gidip geldiğini ve KPSS için kitaplar aldığını belirten İlbaş, genç kadının yaşamına son vermesini gerektirecek bir düşüncesi olduğuna inanmadığını ifade etti.