Ahbap soruşturmasının perde arkasını Bakan Gürlek açıkladı: "Yurt dışına çıkmak için harekete geçti"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Haluk Levent panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti." dedi. Bakan Gürlek ayrıca, "Ahbap'ın deprem döneminde 245 milyon dolar topladığı belirlendi. Haluk Levent'in bu parayı şahsi hesabına aktardığı tespit edildi." ifadelerini kullandı. Gürlek, "Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gülistan Doku'nun naaşının bulunması amacıyla özel ekip kurduk." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AHBAP SORUŞTURMASINDA "KİRLİ TRAFİK" DEŞİFRE EDİLDİ

Şile Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunun Ahbap Derneği'ne uzanan kollarına dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihale fesadı operasyonunda, Haluk Levent'in üvey kardeşi Berkant Acil ve Yeliz Kaya gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Para trafiğindeki karanlık ağın MASAK tarafından belgelendiğini belirten Gürlek, "MASAK incelemelerinde; dernekle hiçbir resmi bağı olmayan Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap'tan milyarlarca lira aktarıldığı ve bu paraların Haluk Levent'e transfer edildiği tespit edildi." sözleriyle aktardı.

Soruşturmanın Yeliz Kaya'nın itiraflarıyla derinleştiğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Kaya'nın 'Hesap bana değil, Haluk Levent'e ait' beyanı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi." şeklinde konuştu.

KAÇMA GİRİŞİMİ VE 245 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Haluk Levent'in panikleyerek yurt dışına çıkmaya çalıştığını ifade eden Akın Gürlek, "Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti." dedi. Deprem döneminde toplanan yardımların akıbetine dair çarpıcı veriler paylaşan Gürlek, "Ahbap'ın deprem döneminde 245 milyon dolar topladığı belirlendi. Haluk Levent'in bu parayı şahsi hesabına aktardığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Olayın buzdağının görünen yüzü olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni gözaltıların sinyalini veren Gürlek, "Ahbap soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir. İnanılmaz boyutta borç senetleri ve çok sayıda ihbar bulunuyor. Bunların tamamı titizlikle değerlendiriliyor." sözlerini kaydetti.

"MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTI BİR FETÖ ORGANİZASYONUDUR"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok kritik bir noktaya gelindiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ'nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var." açıklamasını yaptı.

Geçmişe dönük faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmaları anlatan Gürlek, "Faili meçhul dosyalarını uzman ekipler inceliyor. 20-25 yıl önce işlenen 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı." bilgisini paylaştı.

GÜLİSTAN DOKU VE ROJİN KABAİŞ DOSYALARINDA SON DURUM

Kayıp Gülistan Doku ve hayatını kaybeden Rojin Kabaiş soruşturmalarındaki son gelişmeleri aktaran Akın Gürlek, "Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesine yönelik gerekli işlemler sürüyor." dedi.

Doku'nun bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Gürlek, "Gülistan Doku'nun cenazesinin bulunması için özel bir ekip kurduk. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor, soruşturma ise tüm yönleriyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş dosyasına dair ise Bakan Gürlek, "Rojin Kabaiş soruşturmasında çok sayıda kişiden alınan DNA örneklerinin sonuçları ve HTS baz istasyonu çalışmaları beklenmektedir." sözleriyle süreci aktardı.

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