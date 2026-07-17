Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle erişim engeli getirildi.
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle erişim engeli getirildi.