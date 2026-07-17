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Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle erişim engeli getirildi.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle erişim engeli getirildi.

Getirilen erişim kararı X platformunda uygulanmadı. (Foto: X- Ekran Görüntüsü) Getirilen erişim kararı X platformunda uygulanmadı. (Foto: X- Ekran Görüntüsü)

X ve YouTube platformları henüz kararı uygulamadı.

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