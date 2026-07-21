Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, kamuoyunda tartışma yaratan iddialara sert yanıt vererek, biyolojik incelemelerin hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından eksiksiz şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

FOTOĞRAF: AA "DNA ANALİZLERİ YAPILDI" Bakanlık açıklamasında, Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildiği, burada biyolojik incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne sevk edilerek ayrıntılı analizlerden geçirildiği bildirildi.

Fotoğraf: A Haber arşiv ÇOK SAYIDA ÖRNEK İNCELENDİ Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındığı aktarıldı. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi ile otozomal STR DNA ve Y-STR DNA analizlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.