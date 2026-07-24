Hazal Kaya ve Özlem Gürses'in ifadesi ortaya çıktı!

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ŞÜPHELİ YAKLAŞIMIN NEDENİ Medya sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesine dikkat çeken Özlem Gürses, "Daha önce Süleyman Mercümek, Oktar Babuna, Adnan Oktar gibi toplumun vicdanını kanatan organizasyonları bizzat haberleştirmiştim. Bu dönemlerdeki tecrübeler ile sivil toplum kuruluşlarına yaklaşımım oldukça şüphecidir." ifadelerini kullandı. Türk halkının sivil toplum adı altında birçok travmaya maruz kaldığını belirten Gürses, Ahbap ve Babala TV'ye yönelik yaptığı çağrıların yalnızca şeffaf bir denetim sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. DEVLET KURUMLARINA SAYGI Soruşturma dosyasında yer alan AFAD ve Kızılay'a karşı taraflı davrandığı yönündeki iddiaları reddeden Özlem Gürses, "Devlet kurumlarına her zaman saygı duyar, işlerini yapmaları için gerekli desteği sağlarım." dedi. "İTİBARIM KULLANILDIYSA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" İletişim ve koordinasyon eksikliklerinin kötü niyetle kullanılmasını vicdansızlık olarak nitelendiren Özlem Gürses, "Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı. "ÖRGÜTSEL BİR YAPI VARSA YAZIKLAR OLSUN" Deprem döneminde örgütsel bir yapı veya karalama kampanyası yürütüldüyse bundan haberdar olmadığını öne süren Özlem Gürses, "Eğer deprem sürecinde örgütsel yapı kuruldu ise ve yardım etmeyenlere linç furyası başlatıldı ise ben bunun farkında değildim. Yine Ahbap ve Babala'nın tabiri caiz ise rakibi konumundaki sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapanlar karalanıyor ise bunu da fark etmedim. Ben tamamen şeffaflığa olan inancım nedeni ile çağrı yaptım. Bu denli büyük bir travma içerisinde iken bunu düşündülerse yazıklar olsun." dedi.

HAZAL KAYA: BEN DE MAĞDURUM

Deprem döneminde afetzedelere yardım etmek amacıyla Babala TV yayınlarına katılan ve Ahbap Derneği'ne bizzat 120 bin TL bağışta bulunan ünlü oyuncu, savcılıkta verdiği ifadede Haluk Levent'e yönelik sert sözler söyledi. "HALUK LEVENT İLE YÜZ YÜZE HİÇ GÖRÜŞMEDİM" Haluk Levent ile geçmişteki temasına ilişkin ayrıntıları aktaran Hazal Kaya, "Haluk Levent'i 2020 yılında kendisi SMA'lı çocuklar hakkında yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin ben de aynı şekilde yardım faaliyetlerinde bulunmam sebebi ile bana telefonla ulaştı. Kendi benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsetti ama somut bir yardım talebinde bulunmadı. Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başkaca görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. "HAMİLE OLDUĞUM İÇİN İTİYACI OLANLARA YARDIM ETMEK İSTEDİM" Deprem döneminde kendi isteğiyle destek verdiğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Deprem döneminde ben de her Türk vatandaşı gibi yardımda bulunmak istedim o sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı. Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı. O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım zaten çok kısa bir süre sonra 11 Şubat tarihinde doğum yaptım ve sonraki süreçte bu tür etkinlik veya bir yayına katılımım söz konusu olmadı. Depremde birçok hamile kadın veya çocuk da etkilendiği için özellikle kendimi yardım etmek zorunda hissettim." değerlendirmesinde bulundu.