CANLI YAYIN

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri neden düştü? FETÖ'cü pilottan taciz ve sonik patlama! Yeni detaylar dosyada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri neden düştü? FETÖ'cü pilottan taciz ve sonik patlama! Yeni detaylar dosyada

17 yıldır aydınlatılmaya çalışılan, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek ifade tutanakları ortaya çıkarken, tutuklanan F-4 Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. F-4 uçuşları ile Adil Öksüz'le irtibatlı olduğu değerlendirilen telefon hattı ve 152 telefon görüşmesine ilişkin sorular karşısında şüpheli, "hatırlamıyorum", "tanımıyorum" ve "bilmiyorum" savunmasını yaptı. Soruşturma dosyasında ise Armağan'ın olay günü keşif uçuşu yaptığı F-4 uçağıyla helikopter yakınında alçak uçuş gerçekleştirerek sonik patlama oluşturduğu ve kazaya neden olduğu iddiasına yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin sürdürdüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan F-4 savaş uçağının Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelere ise Sabah ulaştı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. (ahaber.com.tr)Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. (ahaber.com.tr)

HELİKOPTER SONİK PATLAMA İLE Mİ DÜŞÜRÜLDÜ?

Soruşturma dosyasında Ali Armağan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olarak talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşmesi öncesinde içinde bulunduğu F-4 uçağıyla keşif uçuşu yaptığı, olay sırasında ise alçak uçuş gerçekleştirerek helikopter yakınında sonik patlama oluşturduğu ve bu şekilde helikopterin düşmesine neden olduğu değerlendiriliyor.

Armağan hakkında bu kapsamda "kasten öldürme" ile "silahlı örgüt kurma veya yönetme ya da örgüte üye olma" suçlamaları yöneltiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. (ahaber.com.tr)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. (ahaber.com.tr)

İŞTE İFADEDEN EN ÇARPICI DETAYLAR

Armağan'ın ifadelerinde soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer alırken, özellikle, firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz ile irtibatı, Öksüz'ün evinde ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait kitapta eşi Şerife Armağan'a ait parmak izi tespiti, "patates hat" üzerinden kurulan telefon trafiği, ifadenin en çarpıcı başlıkları arasında yer aldı.

ADİL ÖKSÜZ İLE 152 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Savcılık ifadesinde Armağan'a, telefon hattı üzerinden Adil Öksüz'ün kullandığı hatla 2012-2014 yılları arasında 152 kez irtibat kurulduğu yönündeki tespit de soruldu. Armağan ise bu hattı hatırlamadığını, söz konusu hattın eşi Şerife Armağan tarafından kullanıldığını belirterek, "Şerife Armağan'ın kullanımında olan hat babası Şükrü Ünal'ın üzerine kayıtlıydı. Bu hattı tam olarak hatırlamıyorum. Benim patates hat olarak tabir edilen hat ile bir bağlantım yoktur." dedi.

Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen bir kitaptaki parmak izi de sorgulandı. (ahaber.com.tr)Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen bir kitaptaki parmak izi de sorgulandı. (ahaber.com.tr)

ADİL ÖKSÜZ'ÜN EVİNDE BULUNAN KİTAPTA EŞİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI

Savcılık ifadesinde Ali Armağan'a, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından biri olduğu değerlendirilen firari Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki adresinde 13 Kasım 2017'de yapılan aramada ele geçirilen, kapağında "M. Fetullah Gülen" ibaresi bulunan "Kalbim Zümrüt Tepeleri" adlı kitap üzerinde eşi Şerife Armağan'a ait parmak izinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Armağan'a ayrıca, örgütün mahrem imamlarından olduğu belirtilen Mehmet Sarıbal ile telefon irtibatının bulunduğu iddiası da sorularak Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal ile bağlantısını açıklaması istendi.

Ali Armağan'ın emniyet ve savcılık ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. (ahaber.com.tr)Ali Armağan'ın emniyet ve savcılık ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. (ahaber.com.tr)

"SAKARYA'DA HİÇ BULUNMADI" SAVUNMASI

Armağan ise savunmasında, kitap üzerindeki parmak izinin eşine ait olduğu yönündeki tespite itiraz ettiklerini, kendisinin ve eşinin hiçbir zaman Sakarya'da bulunmadığını öne sürdü. Mehmet Sarıbal isimli kişiyi de tanımadığını belirten Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal ile herhangi bir bağlantısı bulunduğu iddiasını reddetti.

Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını öne sürdü. (ahaber.com.tr)Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını öne sürdü. (ahaber.com.tr)

BYLOCK YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Savcılık, KOM tarafından tespit edilen ByLock yazışmalarını da Armağan'a sordu. Dosyada, Mehmet Durakoğlu ile Ömer Hakan Kısıkkaya arasındaki ByLock içeriklerinden hareketle Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğüne ilişkin değerlendirmelere yer verildiği belirtildi.

Ayrıca bilgi sahibi Abdullah Önder'in ifadesindeki, örgüt yöneticisinin "F-16 pilotu görevini yaptı." dediği yönündeki anlatımlar da Armağan'a yöneltildi. Armağan ise Mehmet Durakoğlu, Abdullah Önder ve Hakan Kısıkkaya isimlerini ilk kez soruşturmada duyduğunu, ByLock içerikleri hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Yazıcıoğlu dosyasındaki soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (ahaber.com.tr)Yazıcıoğlu dosyasındaki soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (ahaber.com.tr)

DAMADI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Ayrıca, soruşturma kapsamında Ali Armağan'ın eşi Şerife Armağan'ın ifadesinde, aile fertlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Armağan, damadı Fatih Şükrü Bağdaş'ın TSK'da üsteğmen olarak görev yaptığını, FETÖ kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edildiğini ifade etti.

Yazıcıoğlu dosyasının kısa sürede aydınlanması bekleniyor (ahaber.com.tr)Yazıcıoğlu dosyasının kısa sürede aydınlanması bekleniyor (ahaber.com.tr)

KURMAY BAŞKANLIĞINA KADAR YÜKSELDİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden Ali Armağan'ın Hava Kuvvetleri'nde kritik görevlerde bulunduğu da ortaya çıktı. F-4 Silah Sistem Subayı olarak görev yapan Armağan, kariyeri boyunca Hava Harp Akademisi'nde öğretim elemanı ve Hava Harekat İstihbarat Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev aldı. Daha sonra Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığı görevine getirilen Armağan, son olarak Yalova Hava Meydan Komutanı olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında emekli oldu.

Yazıcıoğlu dosyasında kritik sorguYazıcıoğlu dosyasında kritik sorgu YAZICIOĞLU DOSYASINDA KRİTİK SORGU
Şehit Muhsin YazıcıoğluŞehit Muhsin Yazıcıoğlu ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı! YAZICIOĞLU SUİKASTINDA FETÖ PARMAĞI!
Muhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddiaMuhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın