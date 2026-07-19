Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri neden düştü? FETÖ'cü pilottan taciz ve sonik patlama! Yeni detaylar dosyada

Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen bir kitaptaki parmak izi de sorgulandı. (ahaber.com.tr) ADİL ÖKSÜZ'ÜN EVİNDE BULUNAN KİTAPTA EŞİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI



Savcılık ifadesinde Ali Armağan'a, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından biri olduğu değerlendirilen firari Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki adresinde 13 Kasım 2017'de yapılan aramada ele geçirilen, kapağında "M. Fetullah Gülen" ibaresi bulunan "Kalbim Zümrüt Tepeleri" adlı kitap üzerinde eşi Şerife Armağan'a ait parmak izinin tespit edildiği hatırlatıldı. Armağan'a ayrıca, örgütün mahrem imamlarından olduğu belirtilen Mehmet Sarıbal ile telefon irtibatının bulunduğu iddiası da sorularak Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal ile bağlantısını açıklaması istendi. Ali Armağan'ın emniyet ve savcılık ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. (ahaber.com.tr) "SAKARYA'DA HİÇ BULUNMADI" SAVUNMASI Armağan ise savunmasında, kitap üzerindeki parmak izinin eşine ait olduğu yönündeki tespite itiraz ettiklerini, kendisinin ve eşinin hiçbir zaman Sakarya'da bulunmadığını öne sürdü. Mehmet Sarıbal isimli kişiyi de tanımadığını belirten Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal ile herhangi bir bağlantısı bulunduğu iddiasını reddetti.

Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını öne sürdü. (ahaber.com.tr) BYLOCK YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ



Savcılık, KOM tarafından tespit edilen ByLock yazışmalarını da Armağan'a sordu. Dosyada, Mehmet Durakoğlu ile Ömer Hakan Kısıkkaya arasındaki ByLock içeriklerinden hareketle Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğüne ilişkin değerlendirmelere yer verildiği belirtildi. Ayrıca bilgi sahibi Abdullah Önder'in ifadesindeki, örgüt yöneticisinin "F-16 pilotu görevini yaptı." dediği yönündeki anlatımlar da Armağan'a yöneltildi. Armağan ise Mehmet Durakoğlu, Abdullah Önder ve Hakan Kısıkkaya isimlerini ilk kez soruşturmada duyduğunu, ByLock içerikleri hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını söyledi.