Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri neden düştü? FETÖ'cü pilottan taciz ve sonik patlama! Yeni detaylar dosyada
17 yıldır aydınlatılmaya çalışılan, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek ifade tutanakları ortaya çıkarken, tutuklanan F-4 Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. F-4 uçuşları ile Adil Öksüz'le irtibatlı olduğu değerlendirilen telefon hattı ve 152 telefon görüşmesine ilişkin sorular karşısında şüpheli, "hatırlamıyorum", "tanımıyorum" ve "bilmiyorum" savunmasını yaptı. Soruşturma dosyasında ise Armağan'ın olay günü keşif uçuşu yaptığı F-4 uçağıyla helikopter yakınında alçak uçuş gerçekleştirerek sonik patlama oluşturduğu ve kazaya neden olduğu iddiasına yer verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin sürdürdüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan F-4 savaş uçağının Silah Sistem Subayı Ali Armağan'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelere ise Sabah ulaştı.
HELİKOPTER SONİK PATLAMA İLE Mİ DÜŞÜRÜLDÜ?
Soruşturma dosyasında Ali Armağan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olarak talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşmesi öncesinde içinde bulunduğu F-4 uçağıyla keşif uçuşu yaptığı, olay sırasında ise alçak uçuş gerçekleştirerek helikopter yakınında sonik patlama oluşturduğu ve bu şekilde helikopterin düşmesine neden olduğu değerlendiriliyor.
Armağan hakkında bu kapsamda "kasten öldürme" ile "silahlı örgüt kurma veya yönetme ya da örgüte üye olma" suçlamaları yöneltiliyor.
İŞTE İFADEDEN EN ÇARPICI DETAYLAR
Armağan'ın ifadelerinde soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer alırken, özellikle, firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz ile irtibatı, Öksüz'ün evinde ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait kitapta eşi Şerife Armağan'a ait parmak izi tespiti, "patates hat" üzerinden kurulan telefon trafiği, ifadenin en çarpıcı başlıkları arasında yer aldı.
ADİL ÖKSÜZ İLE 152 TELEFON GÖRÜŞMESİ
Savcılık ifadesinde Armağan'a, telefon hattı üzerinden Adil Öksüz'ün kullandığı hatla 2012-2014 yılları arasında 152 kez irtibat kurulduğu yönündeki tespit de soruldu. Armağan ise bu hattı hatırlamadığını, söz konusu hattın eşi Şerife Armağan tarafından kullanıldığını belirterek, "Şerife Armağan'ın kullanımında olan hat babası Şükrü Ünal'ın üzerine kayıtlıydı. Bu hattı tam olarak hatırlamıyorum. Benim patates hat olarak tabir edilen hat ile bir bağlantım yoktur." dedi.