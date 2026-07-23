Ahbap Derneği’ne devletten 2 yıllık gizli takip! Yardımlar Haluk Levent’in borçlarına gitmiş! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

6 Şubat depremlerinin ardından devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışarak AHBAP Derneği üzerinden algı operasyonu yürütenlerin maskesi düştü. Yaklaşık 7 milyar lira bağış toplayan derneğin kasasının, Haluk Levent'in şahsi borçları için nasıl boşaltıldığı MASAK, emniyet ve savcılığın 2 yıllık titiz çalışmasıyla kanıtlandı.

Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap'ın, vatandaşların gönderdiği bu yardımları dernekten nasıl çıkardığı ortaya çıktı. Soruşturma 2024 yılı sonlarında bazı bankaların MASAK'a yaptığı Ahbap Derneği'yle bağlantılı 3 isim; Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in bankalardaki hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin nitelikli dolandırıcılık olabileceğine yönelik ihbarla başladı.

Sabah'ın haberine göre, MASAK tarafından kurulan ekip bu 3 ismi didik didik etti. Bu 3 ismin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, bu şahısların aralarında birbirleri ile mahiyeti anlaşılamayan para transferlerinde bulunduğu açıklamalarında ise "Borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandı.

1 YIL DİNLEME YAPILDI

Yapılan incelemeler doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi. Soruşturmanın startı 2025 yılı başlarında verildi. Soruşturma kapsamında 1 yılı aşkın bir süre bu telefon dinleme tedbiri uygulandı.

Sadece operasyon kapsamında elde edilen dijitallerin incelemesinden ve evlerde yapılan aramalardan elde edilen delillere göre, Haluk Levent'in AHBAP derneğinin kasasını kendi şahsi harcamaları için asistanı ve hesabını kullandığı kasası olarak bilinen Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.