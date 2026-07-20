Oğuzhan Uğur'un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: Haluk Levent hakkında şüpheler vardı, belge bekledik

Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesine ahaber.com.tr ulaştı

"HALUK LEVENT HAKKINDA ŞÜPHELER VARDI"

Uğur, depremden sonra gazeteci Cansu Şimşek'in kendisini arayarak Haluk Levent hakkında çeşitli şüpheleri bulunduğunu söylediğini anlattı. Şimşek'in konunun üzerine gitmek için belge aradığını belirten Uğur, o dönemde Haluk Levent'in kamuoyunda "yardımsever" ve "kahraman" olarak görüldüğünü söyledi.

Uğur, somut bir belge olmadan konunun üzerine gidilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Beklemeye başladık."

(Foto: AA)

"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞUYORMUŞSUN"

Uğur, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün de kendisini arayarak Haluk Levent'in kendisi hakkında konuştuğunu söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Levent'e mesaj attığını belirten Uğur, Levent'in konuyu yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Uğur, daha sonraki telefon görüşmelerinden birinde Haluk Levent'in kendisine, "Arkamdan kötü konuşuyormuşsun" dediğini anlattı. Bir diğer görüşmede ise Haluk Levent'in çıkaracağı şarkı için destek istediğini söyledi.

Uğur, Levent hakkında duyduğu bazı iddiaların benzerini kişisel olarak yaşadığını savunarak, bu olayların ardından iletişimini kestiğini belirtti. Ancak Ahbap'ın deprem sahasında faaliyet gösterdiğini gördüğünü ifade eden Uğur, "Kişi ile kurumu birbirinden ayırdığını" ileri sürdü.

"AHBAP'TAN VE HALUK LEVENT'TEN PARA ALMADIM"

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent veya Ahbap Derneğiyle herhangi bir ticari ilişki kurmadığını söyledi. Derneğin reklamı için kendisine teklif yapılmadığını belirten Uğur, şahsi veya şirket hesaplarına Ahbap'tan herhangi bir para girmediğini savundu.

Uğur, Haluk Levent'in mali işlemleri hakkında bilgisinin olmadığını ve bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığını görebilecek bir konumda bulunmadığını ifade etti.

BABALA TV ANNESİNİN ÜZERİNE KURULMUŞ

Savcılıkta, 18 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda yer alan şirket ve banka hesapları da Uğur'a soruldu. Uğur, Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketinin yüzde 100 hissesinin annesi Pakize Uğur'a ait olduğunu söyledi.

Kendisinin şirkette maaşlı çalışan olduğunu belirten Uğur, yaptığı işler karşılığında prim aldığını ifade etti. Şirket hesaplarının annesi, kendisi ve kardeşi Tuğrul Uğur tarafından kullanıldığını anlattı.

Uğur, şirketin neden annesi adına kurulduğunu şu sözlerle açıkladı: "Finansal konularda çok bilgili değildim. Annem yönettiği takdirde şirket işlerinin daha derli toplu olacağını düşündüm."

DİĞER ŞİRKET DE KARDEŞİNİN ÜZERİNE

Uğur, 2024 yılında kurulan Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketinin ise tamamen kardeşi Tuğrul Uğur'a ait olduğunu belirtti. Şirketin kendi öncülüğünde kurulduğunu kabul eden Uğur, kardeşine güvendiği için şirketi onun adına kurduklarını söyledi.

Uğur, şirkete giren ve çıkan paralardan haberdar edildiğini, ancak resmî ortaklığının bulunmadığını savundu. Uğur'un yüzde 25 ortak olduğu Osis Organizasyon isimli şirketin kalan hisselerinin ise İlker Ayrık, Pervasız Yapım, Serhat Sarı ve Mustafa Serdar Fırat'a ait olduğu belirtildi.

Uğur, bu şirketin hesap yönetimiyle ilgisinin olmadığını ve yalnızca kâr payı aldığını söyledi.

45 MİLYON LİRAYA "PROGRAM GELİRİ" SAVUNMASI

Bilirkişi raporunda Babala TV'ye Gain Medya tarafından farklı tarihlerde yapılan toplam 45 milyon liralık ödeme de Uğur'a soruldu. Uğur, bu paranın "PİNÇ" ve "Mevzular Açık Mikrofon" programlarının hak edişlerinden kaynaklandığını savundu.

Gain Medya'yla yapılan sözleşme kapsamında program ürettiklerini belirten Uğur, şirketin daha sonra el değiştirdiğini ve yeni sahipleriyle yeni bir anlaşma yapmadıklarını söyledi.

Gain Medya'ya TMSF tarafından kayyım atanmasının şirketin el değiştirmesinden sonra gerçekleştiğini belirten Uğur, ticari ilişkilere ait fatura ve defter kayıtlarını savcılığa sunduğunu ifade etti.