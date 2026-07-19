Oğuzhan Uğur ve ailesinin milyonluk finansal hareketleri mercek altında!

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesine başlandı. MASAK analizinde ise Babala TV merkezli para trafiği mercek altına alındı. Uğur ailesinin milyonluk finansal hareketleri tek tek incelenirken, Babala TV, Babalayka Film ve Uğur ailesiyle ilişkili şirketlere yönelik hazırlanan finansal analiz raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.

Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı. Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Öte yandan Babala TV, Babalayka Film ve Uğur ailesiyle ilişkili şirketlere yönelik hazırlanan finansal analiz raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre grubun ana para trafiği büyük ölçüde Babala TV üzerinden yürütülürken, Gain Medya sözleşmeleri kapsamında 45 milyon TL'yi aşan fon girişi, YouTube gelirlerinde 2023 yılında 6,4 milyon TL'lik zirve, Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL gösterilen bir villa alımı, 2 binden fazla "iş avansı/avans iadesi" işlemi, aynı gün yatırılan 6,5 milyon TL nakit ve "araç alımı" açıklamasıyla yapılan 30 milyon TL'lik yapay bir işlem hacmi oluşturulduğu tespitlere yansıdı. Analizde, yoğun avans trafiği, yüksek tutarlı nakit girişleri ve aynı gün tekrarlanan milyonluk işlemlerin "riskli/izlemeye değer" nitelikte olduğu değerlendirildi.

2007 senesinde kurulan savunma sanayi firmasının kurucuları Pakize Uğur, Tuğrul Uğur, Sabri Talan, Ali Öney, Mehmet İbrahim Talan olarak görünüyor.



2023 YILINDAN İTİBAREN ARTIŞ GÖSTERİYOR Uğur ailesi ve ilişkili şirketlere yönelik hazırlanan analiz raporunda Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım hattındaki şirket ortaklıkları, banka hareketleri, taşınmaz kayıtları ve ticari faaliyetler mercek altına alındı. Raporda, grubun ana finansal trafiğinin büyük ölçüde Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti.'de Tuğrul Uğur'un yüzde 100 tek pay sahibi ve ortak olduğu, Oğuzhan Uğur'un ise Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'de yüzde 25 ortaklık payının bulunduğu kaydedildi. Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı, güvenlik alanında da personel istihdam edildiği belirtildi. SAVUNMA SANAYİİ VE ÖZEL GÜVENLİK BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Pakize Uğur ve Tuğrul Uğur'un kurucu ortakları arasında yer aldığı Netsav Savunma Sanayi ile Pakize Uğur'un ortaklığı bulunan Zırh Koruma ve Özel Güvenlik şirketleri, ailenin geçmişten bu yana güvenlik ve savunma sanayi alanıyla temasını göstermesi bakımından dikkat çekti. Rapora göre ayrıca Oğuzhan Uğur'un 2008-2009 yılları arasında Netsav Savunma ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarından sigortalı gösterildiği bilgisi de yer aldı. Bu kayıtlar, Babala TV öncesinde aileye ilişkin ticari ağın güvenlik ve savunma alanındaki şirketlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

5 Ocak 2024 edinimli Çekmeköy Ömerli’deki River Oak Villaları



ÇEÇEN ASILLI GÜVENLİK İSTİHDAM ETMİŞ Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı belirtilirken, güvenlik alanında Çeçen asıllı personel istihdam edildiği de rapora yansıdı. Analizde, medya faaliyeti yürüten bir yapının arka planında savunma sanayi, özel güvenlik şirketleri ve güvenlik personeli bağlantılarının bulunması dikkat çeken kurumsal unsurlar arasında değerlendirildi. *OĞUZHAN UĞUR'UN 'HIRSIZLIK' KAYDI VE KRİPTO VARLIK DETAYI RAPORA GİRDİ Yapılan tespitlere göre, Oğuzhan Uğur'a ilişkin UYAP kaydı da dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Rapora göre Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu başlık, raporda adli bir mahkumiyet olarak değil, geçmiş tarihli UYAP kaydı kapsamında yer aldı. Tuğrul Uğur'a ilişkin bölümde ise kripto varlık hesabı detayı öne çıktı. Raporda, Tuğrul Uğur'un BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. nezdinde hesap sahibi olduğu bilgisi yer aldı. Bu tespit, şirketler, taşınmazlar, lüks araç kaydı ve yoğun para transferleriyle birlikte değerlendirilen varlık yönetimi başlıkları arasında gösterildi.



Raporda, grubun geleneksel gelir ve yatırım kanallarının yanı sıra dijital finansal araçlarla da temasının bulunduğu değerlendirilirken, Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin mali profilinin yalnızca medya gelirleriyle sınırlı olmadığı, taşınmaz, araç, kripto varlık ve şirketler arası yoğun transfer trafiğiyle çok katmanlı bir finansal görünüm ortaya koyduğu kaydedildi.