Meclis'te kritik "Terörsüz Türkiye" mesaisi: Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeler için siyasi partilerle kritik temaslara başlıyor. Yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek olan Kurtulmuş, Meclis'te sağlanması hedeflenen mutabakat kapsamında parti liderleriyle görüş alışverişinde bulunacak. Başkentteki kritik temas trafiğinin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın saat 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Görüşmede, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak.

Sürecin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, sürece destek veriyor. Bu yönde daha önce de açıklamaları olmuştu. Hatta, 'Bu sürecin öncüsü CHP olmalı.' şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Süreç yasasının konuşulduğu bu dönemde Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek görüşme şüphesiz büyük önem taşıyor." sözleriyle görüşmenin önemine dikkat çekti.

MHP VE DEM PARTİ ZİYARETLERİ YARIN GERÇEKLEŞECEK

Meclis Başkanı'nın yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini belirten İlter Yeşiltaş, "Numan Kurtulmuş yarın yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek. Saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Bu görüşmede süreç yasasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ardından saat 14.00'te DEM Parti'yi ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ YASASINDA SONA GELİNDİ: TASLAK METİN MASADA

Görüşmelerin çarşamba günü de devam edeceğini belirten İlter Yeşiltaş, "Numan Kurtulmuş, çarşamba günü de süreç yasası kapsamında başlattığı ziyaretlerini sürdürecek. Saat 15.00'te AK Parti Grubu ile görüşecek. Süreç yasasıyla ilgili çalışmalarda artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Ortada bir taslak metin bulunuyor. Görüşmeler bu taslak metin üzerinden yürütülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutabakatla sonuçlanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Gerçekleştirilen görüşmeler de bu amaç doğrultusunda yapılıyor. Yarınki temaslar büyük önem taşıyor. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar ve verilecek mesajlar, sürecin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak." diyerek kritik süreci özetledi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN SÜRPRİZ ADIM

Görüşme trafiğindeki sürpriz gelişmeyi aktaran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi sürpriz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu bilgiyi kısa süre önce öğrendik. Kemal Kılıçdaroğlu, süreci başından beri destekliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede de sürece destek mesajları vermesini bekliyoruz." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.