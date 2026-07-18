Ahbap soruşturmasında kritik detay! Oğuzhan Uğur'un şüpheli para trafiği mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında operasyonun kapsamı genişliyor. Sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 kişi geçtiğimiz gün (17 Temmuz 2026) mali suçlar ve şüpheli para trafikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

BABALA TV'YE YURT DIŞINDAN ŞÜPHELİ PARA GİRİŞİ



Emniyet önünde son gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Ahbap Derneği'ne yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmıştı, dün sabah itibariyle gözaltı gerçekleştirilmişti. Oğuzhan Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışı kaynaklı yüklü bir miktarda para girişinin olduğu tespit edilmiş ve ardından da birçok kişi adına da yine gözaltı kararı verilmişti" sözleriyle soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişmeyi aktardı.



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Sürecin detaylarına dikkat çeken Meral Dağlılar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma gün geçtikçe aslında derinleştiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yine Ahbap Derneği yöneticisi olan Haluk Levent ve beraberindeki birçok kişi önce gözaltı ardından da tutuklama kararı verilmişti. Ardından ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonu derinleştirmek adına tekrardan düğmeye bastı ve 9 kişi daha gözaltına alınmış oldu. Bu kişilere arasında az önce de belirttiğimiz gibi Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur da bulunuyor" dedi.