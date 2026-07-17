Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada Oğuzhan Uğur'un farklı dönemlerde yaptığı paylaşımlar yeniden dolaşıma girdi. Babala TV yayınlarında Ahbap için yapılan bağış çağrıları, Haluk Levent ile karşılıklı sosyal medya paylaşımları ve deprem dönemindeki yardım organizasyonlarına ilişkin içerikler çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medya kullanıcıları, Oğuzhan Uğur'un geçmiş yıllarda Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili yaptığı paylaşımları yeniden gündeme taşıdı.
OĞUZHAN UĞUR İLE HALUK LEVENT ARASINDAKİ PAYLAŞIMLAR YENİDEN GÜNDEMDE
Paylaşımlar arasında ortak yardım kampanyaları, Babala TV yayınlarında yapılan bağış çağrıları, deprem dönemindeki koordinasyon faaliyetleri, Haluk Levent ile karşılıklı sosyal medya etkileşimleri ve birlikte çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.
BABALA TV YAYINLARINDA AHBAP İÇİN BAĞIŞ ÇAĞRILARI
Paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Babala TV canlı yayınlarında Ahbap adına bağış toplandığına ilişkin görüntüler oldu.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde çok sayıda sanatçının katıldığı yayınlarda Ahbap hesabına kısa sürede milyonlarca liralık bağış toplandığına yönelik paylaşımlar yer alıyor. Aynı dönemde Babala TV'nin resmi hesabından da Ahbap'ın bağış sayfasına yönlendirme yapıldığı görülüyor.
DEPREM DÖNEMİNDEKİ ORTAK ORGANİZASYONLAR
6 Şubat depremlerinin ardından yapılan paylaşımlarda Oğuzhan Uğur'un Haluk Levent ile birlikte deprem bölgesine yönelik yardım organizasyonlarında yer aldığı görülüyor.
Paylaşımlarda;
- özel uçakla Hatay'a gidildiği,
- yardım koordinasyonlarının sürdürüldüğü,
- çadır ve lojistik desteği sağlandığı,
- gönüllü organizasyonlarının yürütüldüğü
ifadeleri yer alıyor.
HALUK LEVENT İLE KARŞILIKLI SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ
Yeniden dolaşıma giren paylaşımlar arasında Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un birbirlerine verdikleri yanıtlar da bulunuyor.
Geçmiş yıllarda iki ismin;
- birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşmaları,
- YouTube kanalına destek çağrıları,
- konser ve programlara ilişkin mesajlaşmaları,
- karşılıklı teşekkür ve esprili paylaşımları
- sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.