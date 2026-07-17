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Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada Oğuzhan Uğur'un farklı dönemlerde yaptığı paylaşımlar yeniden dolaşıma girdi. Babala TV yayınlarında Ahbap için yapılan bağış çağrıları, Haluk Levent ile karşılıklı sosyal medya paylaşımları ve deprem dönemindeki yardım organizasyonlarına ilişkin içerikler çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medya kullanıcıları, Oğuzhan Uğur'un geçmiş yıllarda Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili yaptığı paylaşımları yeniden gündeme taşıdı.

OĞUZHAN UĞUR İLE HALUK LEVENT ARASINDAKİ PAYLAŞIMLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Paylaşımlar arasında ortak yardım kampanyaları, Babala TV yayınlarında yapılan bağış çağrıları, deprem dönemindeki koordinasyon faaliyetleri, Haluk Levent ile karşılıklı sosyal medya etkileşimleri ve birlikte çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 1

BABALA TV YAYINLARINDA AHBAP İÇİN BAĞIŞ ÇAĞRILARI

Paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Babala TV canlı yayınlarında Ahbap adına bağış toplandığına ilişkin görüntüler oldu.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde çok sayıda sanatçının katıldığı yayınlarda Ahbap hesabına kısa sürede milyonlarca liralık bağış toplandığına yönelik paylaşımlar yer alıyor. Aynı dönemde Babala TV'nin resmi hesabından da Ahbap'ın bağış sayfasına yönlendirme yapıldığı görülüyor.

DEPREM DÖNEMİNDEKİ ORTAK ORGANİZASYONLAR

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan paylaşımlarda Oğuzhan Uğur'un Haluk Levent ile birlikte deprem bölgesine yönelik yardım organizasyonlarında yer aldığı görülüyor.

Paylaşımlarda;

  • özel uçakla Hatay'a gidildiği,
  • yardım koordinasyonlarının sürdürüldüğü,
  • çadır ve lojistik desteği sağlandığı,
  • gönüllü organizasyonlarının yürütüldüğü

ifadeleri yer alıyor.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 2

HALUK LEVENT İLE KARŞILIKLI SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ

Yeniden dolaşıma giren paylaşımlar arasında Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un birbirlerine verdikleri yanıtlar da bulunuyor.

Geçmiş yıllarda iki ismin;

  • birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşmaları,
  • YouTube kanalına destek çağrıları,
  • konser ve programlara ilişkin mesajlaşmaları,
  • karşılıklı teşekkür ve esprili paylaşımları
  • sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 3

AHBAP'A AKTARILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Deprem dönemine ait paylaşımlarda Oğuzhan Uğur, Babala TV üzerinden gelen bağışların Ahbap'a aktarıldığını belirten açıklamalarda da bulundu.

Paylaşımlarda yardım organizasyonlarına ilişkin çeşitli istatistikler, koordinasyon verileri ve yapılan çalışmaların özetlendiği grafikler de yer aldı.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 4

SORUŞTURMANIN ARDINDAN YENİDEN PAYLAŞILMAYA BAŞLANDI

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sonrasında sosyal medya kullanıcıları, Oğuzhan Uğur'un farklı tarihlerde yaptığı bu paylaşımları yeniden gündeme taşıdı.

Geçmiş yıllara ait görüntüler, ekran kayıtları ve sosyal medya paylaşımları çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılırken, söz konusu içerikler kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 5

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 6

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 7

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 8

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 9

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 10

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 11

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 12

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 13

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 14

Uğur Dündar: Depremden sonra sen ve Ahbap'ın lideri Haluk Levent hemen felaket bölgesine koştunuz ama siz de belki depremzedeler kadar olmasa bile çok büyük aksiliklerle karşılaştığınız acılar yaşadınız. Hatta savcılığa bile verildiniz öyle değil mi?

Oğuzhan Uğur: Biz büyük bir seferberlik başlattık BABALA ekibi olarak. Yani biz bir yardım kuruluşu değiliz ama elimizde 15 milyon insana ulaşabileceğimiz kanallarımız, mecralarımız var, dedi ki bunu kullanıp insanlara yardım edelim. Doğal olarak herkesin istediği buydu. Eminim evinde oturan herkesin böyle bir medya gücü olsa ya da takipçi gücü olsa onlar da yapacaklar bunu ki yaptılar da. Ne yaptılar? BABALA TV'ye geldiler, gönüllü olarak Ahbap'a gittiler, gönüllü olarak ya da diğer kurumlara gittiler gönüllü olarak. İnsanlar elini taşın altına koydular. Bin kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 250 kişi teyit alıyoruz.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 15

İlgili içerikte; Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Beril Pozam, Caner Topçu, Burak Can, Farah Zeynep Abdulllah yer almaktadır.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 16

Fatih Portakal: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl... bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?

Oğuzhan Uğur: Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle; bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.

Ahbap soruşturmasının ardından Oğuzhan Uğur'un Babala TV yayınları, Haluk Levent paylaşımları ve yardım organizasyonları yeniden gündemde - 17

Oğuzhan Uğur: Finale gelmeden önce AHBAP'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
Özlem Gürses: AHBAP'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar farkında değilsin herhalde.
Oğuzhan Uğur: Daha da büyüğünü yapmak zorundalar, ihtiyaç biter mi efendim.

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