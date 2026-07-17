Uğur Dündar: Depremden sonra sen ve Ahbap'ın lideri Haluk Levent hemen felaket bölgesine koştunuz ama siz de belki depremzedeler kadar olmasa bile çok büyük aksiliklerle karşılaştığınız acılar yaşadınız. Hatta savcılığa bile verildiniz öyle değil mi?

Oğuzhan Uğur: Biz büyük bir seferberlik başlattık BABALA ekibi olarak. Yani biz bir yardım kuruluşu değiliz ama elimizde 15 milyon insana ulaşabileceğimiz kanallarımız, mecralarımız var, dedi ki bunu kullanıp insanlara yardım edelim. Doğal olarak herkesin istediği buydu. Eminim evinde oturan herkesin böyle bir medya gücü olsa ya da takipçi gücü olsa onlar da yapacaklar bunu ki yaptılar da. Ne yaptılar? BABALA TV'ye geldiler, gönüllü olarak Ahbap'a gittiler, gönüllü olarak ya da diğer kurumlara gittiler gönüllü olarak. İnsanlar elini taşın altına koydular. Bin kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 250 kişi teyit alıyoruz.