Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaptığı "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündeme geldi. Paylaşımın ardından Hatay'da yaşanan panik nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını belirten depremzedeler, yaşadıkları acıyı yıllar sonra da unutamadıklarını söylüyor. Depremzedeler, asılsız olduğu daha sonra ortaya çıkan paylaşımın, enkaz altındaki yakınlarına ulaşma çabalarını sekteye uğrattığını ifade ediyor.

"BARAJ PATLADI" PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yıkılırken, kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak sosyal medyada çok sayıda doğrulanmamış bilgi dolaşıma girdi. Bunlardan biri de Babala TV ismiyle faaliyet gösteren Oğuzhan Uğur'a ait sosyal medya hesabından yapılan "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı oldu.

Söz konusu paylaşımın ardından baraja yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Birçok kişi bulundukları yerleri terk ederken, enkaz başındaki arama kurtarma faaliyetleri de kesintiye uğradı. Kısa süre sonra Yarseli Barajı'nda herhangi bir patlama ya da sızıntı olmadığı ortaya çıktı.