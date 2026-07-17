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Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un deprem dönemindeki "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündemde: Depremzedeler yaşadıkları paniği anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un deprem dönemindeki "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündemde: Depremzedeler yaşadıkları paniği anlattı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Kahramanmaraş depremlerinde yapılan "Baraj patladı" paylaşımı yeniden tartışılmaya başlandı. Hatay'da yaşayan depremzedeler, paylaşım sonrası yaşanan panik nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını ve yakınlarını enkaz altında bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaptığı "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündeme geldi. Paylaşımın ardından Hatay'da yaşanan panik nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını belirten depremzedeler, yaşadıkları acıyı yıllar sonra da unutamadıklarını söylüyor. Depremzedeler, asılsız olduğu daha sonra ortaya çıkan paylaşımın, enkaz altındaki yakınlarına ulaşma çabalarını sekteye uğrattığını ifade ediyor.

Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un deprem dönemindeki "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündemde: Depremzedeler yaşadıkları paniği anlattı - 1

"BARAJ PATLADI" PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yıkılırken, kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak sosyal medyada çok sayıda doğrulanmamış bilgi dolaşıma girdi. Bunlardan biri de Babala TV ismiyle faaliyet gösteren Oğuzhan Uğur'a ait sosyal medya hesabından yapılan "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı oldu.

Söz konusu paylaşımın ardından baraja yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Birçok kişi bulundukları yerleri terk ederken, enkaz başındaki arama kurtarma faaliyetleri de kesintiye uğradı. Kısa süre sonra Yarseli Barajı'nda herhangi bir patlama ya da sızıntı olmadığı ortaya çıktı.

Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un deprem dönemindeki "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündemde: Depremzedeler yaşadıkları paniği anlattı - 2

DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Patladığı iddia edilen Yarseli Barajı'nın yaklaşık 1 kilometre aşağısındaki Bohşin Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Metin Sezer, paylaşımın bölgede büyük paniğe neden olduğunu söyledi.

Sezer, deprem sonrası yakınlarının kendisini aradığını belirterek, mahallede yaşayan herkesin barajın patladığı yönündeki iddia nedeniyle evlerini ve enkaz alanlarını terk ettiğini ifade etti.

Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un deprem dönemindeki "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündemde: Depremzedeler yaşadıkları paniği anlattı - 3

"YAKINLARIMIZI ENKAZ ALTINDA BIRAKIP KÖYÜ TERK ETTİK"

Yaşadıkları süreci anlatan Ahmet Metin Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla can kaybımız oldu. Kimimiz çadırda, kimimiz konteynerlere girmiştik. Oğuzhan Uğur paylaşım yaptıktan sonra akrabalarım aradı. Ben Apaydın kampındaydım. Gece saatleriydi, ben oradan çıkıp akrabalarıma yetişinceye kadar mahallemiz komple boşaltılmıştı. Baraj patladı denilince herkes paniklemişti."

Sezer, paylaşımın doğruluğu anlaşılıncaya kadar geçen sürede kurtarma çalışmalarının aksadığını belirterek, "Mahallemizde enkaz altında kalan yaralılarımız olmasına rağmen onları kurtarma çabamız varken mecburen yakınlarımızı canlı canlı enkaz altında bırakıp köyümüzü terk ettik. Hatay'ın genelinde bu durum yaşandı. Canlı kurtulma ihtimali olan insanlar kurtarılamadı. Bu yapılan paylaşım canlara mal oldu." dedi.

Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un deprem dönemindeki "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündemde: Depremzedeler yaşadıkları paniği anlattı - 4

"BARAJDA HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMADI"

Depremden bu yana geçen süreçte Yarseli Barajı'nda herhangi bir patlama ya da sızıntı yaşanmadığını söyleyen Sezer, "Barajımızda 4 yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Patlama, sızıntı yaşamadı." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur'un deprem döneminde yaptığı paylaşım, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yeniden gündeme taşınırken, depremzedeler yaşadıkları acı ve paniğin unutulmadığını dile getiriyor.

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