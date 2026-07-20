"EGE'DEN KUZEYDE AZAK DENİZİ'NE, GÜNEYDE SÜVEYŞ KANALI'NA KADAR HİZMET VERİYORUZ"

Uraloğlu, denizlerin COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleriyle izlendiğini, Otomatik Tanımlama Sistemleri ile takip edildiğini ve Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri tarafından yönetildiğini söyledi.

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2003 yılında Karadeniz ülkelerinin dünyaya çıkış kapısı olan boğazlarımızdaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla dünyadaki ilk örneklerinden biri olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. 2020 yılında HAVELSAN'ımıza modernize ettirdik. Artık boğazlarımızdan geçen 80 bin gemiyi anbean izliyor, yönlendiriyor ve geçmişte yaşanan büyük kazalar ile çevre felaketlerinin önüne geçiyoruz. Ülkemizin İzmit, İzmir ve İskenderun gibi en yoğun trafiğe sahip körfezlerinde de aynı sistemi devreye alarak Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri kurduk."

Ankara'da da bu merkezlerden elde edilen verilerle tüm kapsama alanlarını gösteren Gemi Trafik Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nin 2007'de kurulduğunu, 2023'te güncellendiğini ve 2025'te tarihsel iz ile mobil uygulama özellikleriyle güçlendirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, "2'si KKTC'de olmak üzere 27 baz istasyonuyla Ege'den kuzeyde Azak Denizi'ne, güneyde ise Süveyş Kanalı'na kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz" dedi.

Uraloğlu ayrıca Uzak Mesafeden Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sistemi sayesinde Türk bayraklı gemileri dünyanın her yerinde, tüm gemileri ise kıyılardan 1000 deniz mili mesafeye kadar izlediklerini söyledi.