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Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz alanında güvenliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, sistemin Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini pekiştireceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz alanında güvenliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, "Mavi Vatan'ımızın savunulması ve denizlerimize hakimiyetimizin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörümüz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'denizci millet, denizci ülke' vizyonuyla son 24 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem - 1

"TÜRKİYE 144 BİN GEMİ İNSANIYLA DÜNYANIN ÖNDE GELEN DENİZCİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR"

Uraloğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmaların Türkiye'yi uluslararası denizcilik arenasında ön sıralara taşıdığını, denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükselttiğini belirtti.

Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer almaktadır. Gemi inşa sanayimiz de küresel ölçekte güçlü bir konumdadır. 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 7'nci, tonajda 10'uncu sıradayız. Mega yat imalatında dünya ikincisiyiz. Gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da lideriz."

Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem - 2

"BİZLER İÇİN DENİZLERİMİZ 'MAVİ VATAN'IMIZDIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine büyük önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'Mavi Vatan'ımızdır. Atalarımız denizlere hakim olarak bir cihan imparatorluğu kurdular; bizler de aynı bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mavi Vatan'ımıza sahip çıkıyoruz. Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını da kutladığımız bu özel senede; her zaman belirttiğimiz üzere bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyunun da bizler için aynı anlam ve önemi taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem - 3

"EGE'DEN KUZEYDE AZAK DENİZİ'NE, GÜNEYDE SÜVEYŞ KANALI'NA KADAR HİZMET VERİYORUZ"

Uraloğlu, denizlerin COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleriyle izlendiğini, Otomatik Tanımlama Sistemleri ile takip edildiğini ve Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri tarafından yönetildiğini söyledi.

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2003 yılında Karadeniz ülkelerinin dünyaya çıkış kapısı olan boğazlarımızdaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla dünyadaki ilk örneklerinden biri olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. 2020 yılında HAVELSAN'ımıza modernize ettirdik. Artık boğazlarımızdan geçen 80 bin gemiyi anbean izliyor, yönlendiriyor ve geçmişte yaşanan büyük kazalar ile çevre felaketlerinin önüne geçiyoruz. Ülkemizin İzmit, İzmir ve İskenderun gibi en yoğun trafiğe sahip körfezlerinde de aynı sistemi devreye alarak Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri kurduk."

Ankara'da da bu merkezlerden elde edilen verilerle tüm kapsama alanlarını gösteren Gemi Trafik Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nin 2007'de kurulduğunu, 2023'te güncellendiğini ve 2025'te tarihsel iz ile mobil uygulama özellikleriyle güçlendirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, "2'si KKTC'de olmak üzere 27 baz istasyonuyla Ege'den kuzeyde Azak Denizi'ne, güneyde ise Süveyş Kanalı'na kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz" dedi.

Uraloğlu ayrıca Uzak Mesafeden Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sistemi sayesinde Türk bayraklı gemileri dünyanın her yerinde, tüm gemileri ise kıyılardan 1000 deniz mili mesafeye kadar izlediklerini söyledi.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem - 4

"PROJE İLE MAVİ VATAN'DAKİ ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi kapsamında Denizcilik Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN tarafından 2024 yılında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Proje ile Mavi Vatan'ımızdaki çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki insansız Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık."

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