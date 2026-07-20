Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini güçlendirecek sistem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz alanında güvenliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, sistemin Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz hakimiyetini pekiştireceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz alanında güvenliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Uraloğlu, "Mavi Vatan'ımızın savunulması ve denizlerimize hakimiyetimizin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörümüz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'denizci millet, denizci ülke' vizyonuyla son 24 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE 144 BİN GEMİ İNSANIYLA DÜNYANIN ÖNDE GELEN DENİZCİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR"
Uraloğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmaların Türkiye'yi uluslararası denizcilik arenasında ön sıralara taşıdığını, denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükselttiğini belirtti.
Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer almaktadır. Gemi inşa sanayimiz de küresel ölçekte güçlü bir konumdadır. 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 7'nci, tonajda 10'uncu sıradayız. Mega yat imalatında dünya ikincisiyiz. Gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da lideriz."
"BİZLER İÇİN DENİZLERİMİZ 'MAVİ VATAN'IMIZDIR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine büyük önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'Mavi Vatan'ımızdır. Atalarımız denizlere hakim olarak bir cihan imparatorluğu kurdular; bizler de aynı bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mavi Vatan'ımıza sahip çıkıyoruz. Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını da kutladığımız bu özel senede; her zaman belirttiğimiz üzere bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyunun da bizler için aynı anlam ve önemi taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.