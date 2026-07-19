Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı: Personel denize düştü, arama çalışması başlatıldı

İstanbul Haliç'te Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün altından geçmeye çalışan bir tur teknesi köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle denize düşen 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya için su üstü ve su altında arama çalışması başlatıldı.