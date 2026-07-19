Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı: Personel denize düştü, arama çalışması başlatıldı
İstanbul Haliç'te Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün altından geçmeye çalışan bir tur teknesi köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle denize düşen 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya için su üstü ve su altında arama çalışması başlatıldı.
Haliç'te Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün altından geçmeye çalışan tur teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu denize düşen 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya'yı arama çalışmaları sürüyor.
KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI
Olay, 19 Temmuz saat 10.30 sıralarında Fatih'teki Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mehmet P. yönetimindeki "Hero" isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne, köprünün altından geçtiği sırada manevra yapamayarak iskele kısmıyla köprü ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, Yasin Konya'ya henüz ulaşamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme Sahil Güvenlik ekiplerince devam ediyor.