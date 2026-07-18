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Babala TV soruşturmasında çarpıcı detay: Yurt dışı hesaplarından para aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, canlı yayında soruşturma dosyasına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgileri ve operasyon sürecini aktardı. Mercan, MASAK incelemeleri ile dosyadaki mali hareketliliğin soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldığını belirterek “Babala TV’nin resmi olan banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz aktarıldığı tespit edildi” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

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