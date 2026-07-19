Ahbap'ta çek skandalı! Eski saymanın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: "Kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştü"

Hüseyin Küçük, bu çeklerin Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent tarafından düzenlendiğini öne sürerek, "Bu çeklerin ticari alacak-verecek meselelerinde kullanıldığını duydum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/284884 sayılı soruşturması kapsamında emniyette sorgulanan Hüseyin Küçük, telefonunun "Fotoğraflar > Diğer > Son Silinenler" bölümünde VakıfBank'a ait bazı çek görüntülerinin tespit edilmesine ilişkin, söz konusu çeklerin kendisinin dernekten ayrılmasının ardından gündeme geldiğini ifade etti.

Yaşanan gerilimin ardından telefonundaki görüntülerin, çeklerin ödendiği süreçte Yeliz Kaya tarafından kendisine gönderilmiş olabileceğini dile getiren Hüseyin Küçük, " Çeklerin kesildiği tarihlerde dernek yönetiminde bulunmuyordum." dedi.

Çeklerin dağıtılma şekline ve dernek dışı faaliyetlerde kullanılmasına tepki gösterdiğini belirten Hüseyin Küçük, "Çeklerin bankadan alınıp başka şahıslara dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim. Hem Haluk Levent'le hem de çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile çok esaslı kavgalar ettim." ifadelerini kullandı.

DENEYİMLİ İSİMLER TASFİYE EDİLDİ: "HAYIR DİYEMEYECEK BİR YAPI KURULDU"

Dernekteki yönetim değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hüseyin Küçük, "İş ve işleyişten anlayan deneyimli kişiler uzaklaştırıldı. Yerlerine ise kendisine 'hayır' diyemeyecek çalışanlardan oluşan bir yönetim kurulu kuruldu." sözleriyle yeni yapıyı eleştirdi.

Bu değişimin ardından derneğin rayından çıktığını öne süren Hüseyin Küçük, "Dernek, kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştü. Çek, senet ve gayrimenkul işlerine girilerek birçok kişi mağdur edildi." iddiasında bulundu.

AVUKATINDAN "MÜNFERİT EYLEM" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında savunma yapan Hüseyin Küçük'ün müdafii, "Dosyaya ve medyaya yansıyan olaylar, müvekkilim dernekten ayrıldıktan sonra yaşanmıştır. Bu eylemler münferiden Haluk Levent tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği adının bu ticari eylemlerde kullanıldığını savunan müdafi, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti. İfadesinde Haluk Levent'i 10 yıl öncesinden avukatı olması nedeniyle tanıdığını belirten Hüseyin Küçük, "Yeliz Kaya'yı Haluk Levent'in muhasebecisi olması nedeniyle tanırım. Oğuzhan Uğur'u ise sadece sosyal medyadan bilirim." sözleriyle bağlantılarını aktardı.