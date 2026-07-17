Tutuklu Alper Çelik’ten Haluk levent itirafı! “Telefonla talimat veriyordu, borsa oynuyordu"
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Çelik’in savcılık ifadesi dosyaya girdi. Çelik, Haluk Levent’in kendisine telefonla sürekli talimat verdiğini, kendi adına açılan hesaplar üzerinden bahis ve borsa işlemleri yaptırıldığını öne sürdü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini açıklayan Çelik, "Ben de maddi ve manevi zarara uğradım" diyerek kendisini mağdur olarak nitelendirdi. Öte yandan Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasındaki bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarken, ahaber.com.tr'nin ulaştığı yazışmalarda, tek seferde 500 bin TL tutarında bahis kuponları oynandığı görüldü.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek iddialar ortaya attı. Bu kapsamda Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
"TELEFONLA TALİMAT VERİYORDU"
Savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendisine sürekli yönlendirmelerde bulunduğunu öne süren Çelik, "Ben Haluk Levent'in söylediği işlemleri yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Mesela 'Şu kadar parayı hesabına yatır' diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum." ifadelerini kullandı.
"BENİM ADIMA BAHİS HESABI AÇILDI"
Bahis işlemlerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çelik, "Bahis sitesi hesabına para yatırabilmek için banka hesabının da sizin adınıza olması gerekiyordu. Bu nedenle benim adıma bir bahis hesabı açıldı. Bana 'Şu maçlara kupon yap' diye yazıyordu, ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen hesabıma kendisi girip oynuyordu ancak çoğunlukla bana yaptırıyordu. Gerçekten de söylenen miktarlar kadar para kaybettik." dedi.