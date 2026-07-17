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Tutuklu Alper Çelik’ten Haluk levent itirafı! “Telefonla talimat veriyordu, borsa oynuyordu"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tutuklu Alper Çelik’ten Haluk levent itirafı! “Telefonla talimat veriyordu, borsa oynuyordu"

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Çelik’in savcılık ifadesi dosyaya girdi. Çelik, Haluk Levent’in kendisine telefonla sürekli talimat verdiğini, kendi adına açılan hesaplar üzerinden bahis ve borsa işlemleri yaptırıldığını öne sürdü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini açıklayan Çelik, "Ben de maddi ve manevi zarara uğradım" diyerek kendisini mağdur olarak nitelendirdi. Öte yandan Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasındaki bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarken, ahaber.com.tr'nin ulaştığı yazışmalarda, tek seferde 500 bin TL tutarında bahis kuponları oynandığı görüldü.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek iddialar ortaya attı. Bu kapsamda Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik'in bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"TELEFONLA TALİMAT VERİYORDU"

Savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendisine sürekli yönlendirmelerde bulunduğunu öne süren Çelik, "Ben Haluk Levent'in söylediği işlemleri yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Mesela 'Şu kadar parayı hesabına yatır' diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"BENİM ADIMA BAHİS HESABI AÇILDI"

Bahis işlemlerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çelik, "Bahis sitesi hesabına para yatırabilmek için banka hesabının da sizin adınıza olması gerekiyordu. Bu nedenle benim adıma bir bahis hesabı açıldı. Bana 'Şu maçlara kupon yap' diye yazıyordu, ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen hesabıma kendisi girip oynuyordu ancak çoğunlukla bana yaptırıyordu. Gerçekten de söylenen miktarlar kadar para kaybettik." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"KAPALIÇARŞI'DAN DÖVİZ ALDIRIYORDU"

Para trafiğine ilişkin iddialarda bulunan Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu. Döviz ve TL aldırıyor, daha sonra bunları kullandığı hesaplara yatırıp bahis ve borsa ödemeleri yapıyordum. Bana birkaç isim veriyordu, o kişilerden parayı alıp belirtilen hesaplara yatırıyordum. Bazen de parayı elden teslim ediyordum. Ben söz konusu paraların nereden geldiğini bilmiyorum." dedi.

"BEN DE MAĞDURUM"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini yineleyen Alper Çelik, ifadesinin sonunda "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Aklıma gelen başka hususlar olursa seve seve yardımcı olurum. Ben de maddi ve manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum." sözleriyle savunmasını tamamladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAHİS İÇERİKLİ WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Yürütülen incelemede, Levent ile Çelik arasında geçtiği öne sürülen bahis içerikli yazışmalar soruşturma dosyasına girdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yazışmaların, soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"ESPANYOL YENECEK 100"

Levent'in "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Gaziantep yenecek 100" şeklinde talimat niteliğindeki yazışmaları görüldü.

Haluk Levent'in bahis içerikli yeni WhatsApp yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Haluk Levent'in bahis içerikli yeni WhatsApp yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEK SEFERDE 500 BİN TL TUTARLI KUPON OYNADILAR

Öte yandan soruşturma kapsamında ahaber.com.tr'nin ulaştığı yazışmalarda, tek seferde 500 bin TL tutarında bahis kuponları oynandığı görüldü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Dosyadaki yazışmalarda, futbol karşılaşmalarına ilişkin tahminlerin paylaşıldığı ve "100", "200", "300 bin" gibi bahis miktarlarının yazıldığı mesajlar yer aldı. Bir yazışmada "NFC Volos yenecek 100 bin", bir diğerinde "Augsburg hem 4.5 üstü hem yenecek 300", başka bir mesajda ise "Cincinnati yenecek, Augsburg en az 1.5 üstü gol atacak 100" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

500 bin TL tutarlı kupon oynadılar (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) 500 bin TL tutarlı kupon oynadılar (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yazışmalara eklenen ekran görüntülerinde ise tek kuponda 500 bin TL bahis oynandığı ve yüksek tutarlı kuponların paylaşıldığı dikkat çekti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Mesajlarda ayrıca para transferine ilişkin olduğu değerlendirilen ifadeler de yer aldı. Yazışmalarda "620 bin ben alıyorum abi yarın ödeme yapacağım", "Gerisinde çekim sen yap ödeme" ve "Kasa" şeklindeki mesajlar soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

ALPER ÇELİK TUTUKLANDI

Öte yandan Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan derneğin kurucusu Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI ÜNLÜLER DÜNYASINA UZANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda ünlü ismin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda savcılığın önümüzdeki günlerde çok sayıda ismi ifade vermek üzere çağırması beklenirken, dosyadaki incelemeler tüm yönleriyle sürüyor.

Ahbap soruşturmasında kritik ifadeAhbap soruşturmasında kritik ifade AHBAP SORUŞTURMASINDA KRİTİK İFADE

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 19 oldu.

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