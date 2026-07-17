Tutuklu Alper Çelik’ten Haluk levent itirafı! “Telefonla talimat veriyordu, borsa oynuyordu"

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"KAPALIÇARŞI'DAN DÖVİZ ALDIRIYORDU"

Para trafiğine ilişkin iddialarda bulunan Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu. Döviz ve TL aldırıyor, daha sonra bunları kullandığı hesaplara yatırıp bahis ve borsa ödemeleri yapıyordum. Bana birkaç isim veriyordu, o kişilerden parayı alıp belirtilen hesaplara yatırıyordum. Bazen de parayı elden teslim ediyordum. Ben söz konusu paraların nereden geldiğini bilmiyorum." dedi.

"BEN DE MAĞDURUM"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini yineleyen Alper Çelik, ifadesinin sonunda "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Aklıma gelen başka hususlar olursa seve seve yardımcı olurum. Ben de maddi ve manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum." sözleriyle savunmasını tamamladı.