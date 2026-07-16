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Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı

AHBAP soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında hakimlikte ifade veren Nurdan Eriş, 2018'de İsviçre'de evlendiklerini öne sürdü. Eriş, Levent'in sürekli borçları olduğunu söyleyerek kendisinden para istediğini, "Beni kullandı, kandırdı. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum" dedi. Diğer şüpheli Sevda Kurt da Levent'in varlıklı olduğunu öğrendikten sonra kendisiyle sık sık iletişime geçtiğini iddia ederek, "Parayı verdikten sonra kayboluyordu. Bana evlilik vaat etti, mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik sorgularında şüphelilerin verdiği ifadelerde dikkat çeken beyanlar da dosyaya yansıdı.

"HALUK İLE İSVİÇRE'DE EVLENDİK"

Şüphelilerden Nurdan Eriş savunmasında Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını söyleyerek, "Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı" dedi.

Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı - 1

"PEŞİMDE MAFYALAR VAR" DİYORDU

Haluk Levent ile 2018 yılında evlendiklerini anlatan Eriş, "Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim" dedi.

Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı - 2

"SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM"

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu ileri süren Eriş, "O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, 'bir şey kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum" dedi.

"BOŞANMA KARARI ALDIM"

Birkaç sene önce Haluk Levent'in kendisinden Türkiye'ye gelmesini istediğini anlatan Eriş, "Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim, benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu" dedi.

Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı - 3

"VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARAMAYA BAŞLADI"

Nurdan Eriş'in ardından şüpheli Sevda Kurt hakimlik sorgusuna girdi.

Kurt'un ifadesi de dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadığını ve 4 buçuk milyon geliri olduğunu söyleyen Kurt, "Sonrasında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı" dedi.

Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı - 4

"PARAYI VERDİKTEN SONRA KAYBOLDU"

Aldığı paraları Haluk Levent'in isteği üzerine başkalarına havale ettiğini anlatan Kurt, "Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım" dedi.

NURDAN ERİŞ TUTUKLANDI

Tutuklanmaları talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Nurdan Eriş tutuklanırken, şüpheli Sevda Kurt ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

EVLİLİĞİNİ TESCİLLETMEMİŞ

Öte yandan Haluk Levent'in savcılık ifadesindeki medeni durumunda bekar yazması dikkat çekti. Levent'in evliliğini nüfusa bildirmediği öğrenildi.

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