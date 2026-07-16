Haluk Levent hakkında bir bomba daha! 2 kadını evlilik vaadiyle kandırdı mı? İsyan etti: Param olduğunu öğrenince aradı

Şüphelilerden Nurdan Eriş savunmasında Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını söyleyerek, " Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı" dedi.

Haluk Levent ile 2018 yılında evlendiklerini anlatan Eriş, "Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim" dedi.

"SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM"

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu ileri süren Eriş, "O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, 'bir şey kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum" dedi.

"BOŞANMA KARARI ALDIM"



Birkaç sene önce Haluk Levent'in kendisinden Türkiye'ye gelmesini istediğini anlatan Eriş, "Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim, benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu" dedi.