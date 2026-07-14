FETÖ’nün darbe planı 2015 seçimlerinden sonra başladı
Başarısız darbe girişiminin üstünden tam on yıl geçti. Her şey bir günde oldu bitti gibi görünse de aslında Fetullahçı Terör Örgütü planını çok önceden hazırladı. Varlığını dini değerler, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, eğitim desteği gibi gösterse de asıl amacı ülke yönetimini ele geçirmekti. Hedefine ulaşamayan örgüt, ilk fitilin ateşini 1 Kasım 2015 seçimleri ile yaktı. 15 Temmuz’a giden yolun taşları tam 8 ayda döşendi.
FETÖ bürokrasideki varlığına çok güveniyordu. Bu gücü arkasına alarak siyasete girerek ülke yönetiminde kalıcılaşmak istiyordu. Devleti yönetmeye giden yolda yapılacak her şey mubahtır diyerek birçok siyasi operasyona imza attı.
Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği gibi sonuçlanmadığını Kasım genel seçimlerinde görünce, bir sonraki planını devreye sokmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, o gün "darbe" kararını aldı.
DARBE EKİBİ KURULDU
Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıkları başladı.
Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca ABD'de Pensilvanya'daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı.
Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.
BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNE ADIM ADIM GİDİLDİ
İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan cunta heyeti kuruldu.
27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'ya gitti.
2016'nın Ocak ile Mart ayları arasında toplantı hareketliliği sürdü. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların raporları da yine Pensilvanya'ya gidilerek iletildi.