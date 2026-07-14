30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması için yapılan toplantılar sürdü.

15 Temmuz'a giden yolda darbe ekibinin FETÖ üyeleri ile yaptığı toplantılar hız kesmeden devam etti.

Artık 15 Temmuz'a birkaç gün kalmıştı. Örgüt hiç durmadan darbeye hazırlanıyordu.

Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da sadece hava değil, örgütün toplandığı villa da ateş gibiydi. Bu dört günlük toplantıda 15 Temmuz'da atılacak her adım belirlendi. Son rötuşlar yapıldı.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güleni son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı, son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.

12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı.

14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. 15 Temmuz için artık her şey hazırdı.

Ancak darbecilerin düşünmediği tek bir şey vardı; Türk halkının asla vazgeçmeyeceği milli iradesi için göstereceği direniş.