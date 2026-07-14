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Katil Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Katil Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı!

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Sumud Filosu davasında dikkat çeken bir ara karara imza atıldı. Mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sumud Filosu davasında dikkat çeken karara imza atıldı. Mahkeme heyeti, dosyanın sanığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Netanyahu ve diğer sanıklar hakkında; "insanlığa karşı suç", "soykırım suçu", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "eziyet etme", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "kaçırılması veya alıkonulması" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açılmıştı.

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