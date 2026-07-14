253 şehidin resimleri gökyüzünde! Balonlar 15 Temmuz için havalandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde, Türkiye'nin masalsı turizm merkezi Kapadokya'da gökyüzü kırmızı-beyaza boyandı. Sıcak hava balonları, Türk bayraklarının yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın fotoğrafları ile Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in posteri eşliğinde gökyüzüne yükseldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gün doğumuyla birlikte Göreme beldesinde düzenlenen etkinlik kapsamında sıcak hava balonları, sepetlerine Türk bayrakları, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Şehit Ömer Halisdemir'in posterleri asıldıktan sonra havalandı. Programa Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çevik ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da katıldı.

Balonların uçuşu öncesinde konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, Türk milletinin o gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradeye, demokrasiye, vatana ve bağımsızlığa sahip çıktığını söyledi.

Vali Kök, "Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesinde milli irademize, demokrasimize, vatanımıza ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişiminde aziz milletimiz canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. O gece milletimiz birlik ve beraberliğini tarihimizin sayfalarına altın harflerle kazımıştır." dedi.

Milletin istiklal ve istikbaline yönelen hain girişim karşısında tek yürek olduğunu belirten Kök, "Bugün gökyüzüne bırakacağımız balonlarla vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizi minnet ve rahmetle anacağız. Bizlere emanet edilen bu mukaddes topraklara sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizi güçlü yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Birazdan gökyüzüne yükselecek balonlar, 15 Temmuz şehitlerimize duyduğumuz vefa ve minnetin sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.