15 Temmuz gecesi yaşananlar A Haber ekranlarında hatırlandı! "Ölsem de hafızamdan silinmez"

(foto: ahaber.com.tr)

"İLK HEDEFLERDEN BİRİ A HABER'Dİ"

Milli iradenin sesi olan medya kuruluşlarının hedef alındığını hatırlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Hainlerin ilk hedeflediği yerlerden birisi A Haber'di. Gazetemizin binası da oradaydı, orayı hedeflemişlerdi. Herkesin bir anısı var ama o gece herkesin bir şekilde kanala ulaşma çabası görülmeye değerdi. Tankların, silahların önünde çıplak bedenlerle duran, uçaklara kafa tutan bir millet gördük. Bu ülke, bu millet böyle büyük bir millet işte. Çok fazla şehidimiz var, Allah onlardan razı olsun, rahmetle anıyoruz" sözleriyle o geceki direnişi aktardı.