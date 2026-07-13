15 Temmuz gecesi yaşananlar A Haber ekranlarında hatırlandı! "Ölsem de hafızamdan silinmez"
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında A Haber canlı yayınında konuşan Spiker Cansın Helvacı ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağrısının ardından vatandaşların saniyeler içinde sokaklara çıkışını ve milli iradenin darbecilere karşı verdiği tarihi mücadeleyi anlattı.
FETÖ üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Milletin silahını millete doğrultan alçaklara karşı göğsünü siper eden Türk halkı, bu eşsiz kahramanlık destanını bir kez daha gururla anıyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, o karanlık gecede yaşananları ve Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla değişen kader anlarını A Haber canlı yayınında paylaştı.
HAİNLİĞİN BİLANÇOSU: MİLLETİN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRDILAR
15 Temmuz 2016 gecesi, Türk demokrasisine kasteden FETÖ'cü hainler; 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4 bine yakın silah kullanarak vatandaşa kurşun sıktı.
Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ve "Milletimi meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, tanklara ve uçaklara göğüs gererek hainlerin planlarını altüst etti. Türk milleti, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 10 yıl önce yazdığı bu destanla vatanına göz dikenlere en sert cevabı verdi.
"BİR DAKİKA GEÇMEDEN ÇOLUK ÇOCUK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ"
O geceye dair unutulmaz anılarını paylaşan A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Üzerinden 10 yıl ne zaman, nasıl geçti? Herkesin hafızasında yaşananlar çok taze. Cumhurbaşkanımızın 'Ben milletimi meydanlara davet ediyorum, ben de geliyorum' demesiyle hala tüylerim diken diken oluyor. Hiç bilmediğim bir sokaktaydık, Cumhurbaşkanımızın o cümlesinden sonra bir dakika bile geçmedi; çoluk çocuk, üzerlerinde atletler ve pijamalarla insanlar akın akın evlerinden koşarak çıkmaya başladı. Ölsem hafızamdan silinmeyecek bir andı" ifadelerini kullandı.