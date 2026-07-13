15 Temmuz'un sessiz tanığı: Tankın ezdiği araç Tekirdağ'da sergileniyor

15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimininde yaşananlar hafızalara kazındı. Ankara Kızılay'da tankın namlusu ile deldiği ve ezdiği hafif ticari araç, o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sergilenmeye başlandı.

Fotoğraf-İHA

Tankın altında kalarak ağır hasar gören hafif ticari aracın önüne, yaşananların anlatıldığı bilgilendirme panosu da yerleştirildi.

Panoda yer alan bilgilere göre, araç sahibi Hikmet Harput, 15 Temmuz gecesi ablası Eylül Karabul'den ödünç aldığı araçla yola çıktı. Ankara Kızılay'dan geçerken bir tankla karşılaşan Harput, önce duruma anlam veremedi.

SANİYELERLE KURTULDU

Tankın üzerine ilerlemeye başlaması üzerine araçtan inmeye çalışırken tankın namlusu aracın camından içeri girdi. Hikmet Harput son anda kendisini dışarı atarak kurtulurken, tank aracı önüne katarak sürüklemeye başladı. Olay sırasında kolu kırılan Harput, gece hastaneye gidemedi. Harput saniyelik bir karar ile o gece ölümden döndü.