Butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana! Genel Başkan Başarır’ı pas geçti
Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün cenaze töreninde, "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşırken hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır’ı pas geçmesi törene damga vurdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis bahçesinde yaşanan o gerilimli dakikaları ve dikkat çeken detayları yerinden aktardı.
CHP içerisinde devam eden "mutlak butlan" tartışmaları ve kurultay süreci gerilimi, Meclis'teki cenaze törenine yansıdı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşırken hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır'ı pas geçmesi törene damga vurdu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ALİ MAHİR BAŞARIR'A "EL" FRENİ
Törendeki atmosferi ve yaşananları anbean aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cenaze töreni az önce sona erdi ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i yan yana görüyorsunuz. Mutlak butlan kararının ardından cenaze töreninde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana geldiler" sözlerini kaydetti.
Törendeki protokol akışına değinen Yeşiltaş, "Önce cenaze törenine Özgür Özel katıldı kendi ekibiyle birlikte. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu saf tutan milletvekilleriyle tokalaştı. Özgür Özel ile de tokalaştı ve aynı zamanda yine Ali Mahir Başarır, Özgür Özel ile yan yana saf tutuyordu; Kemal Kılıçdaroğlu burada Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı" diyerek partideki derin ayrışmanın sinyallerini verdi.
GERGİN BEKLEYİŞ VE SORULAR CEVAPSIZ KALDI
Cenaze sonrası taziye dilekleri iletildiği sırada gözlerin iki isimde olduğunu belirten Yeşiltaş, "Şu anda da taziyelerini iletiyorlar aileye. Tabii önemliydi, Kemal Kılıçdaroğlu bugün aslında İstanbul'da bu saatlerde bir programı vardı, o programını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaşacak mı? Çünkü aralarında gergin bir süreç yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini koruduğunu vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmıyor, soruları yanıtlamadı. Tabii herkes, gazeteciler merak ediyor; mutlak butlan kararının ardından ilk kez iki isim bir araya geldi, acaba bir açıklama olur mu diye ancak şu anda gördüğünüz gibi Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtlamadan makam aracına geçti ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılıyor" sözleriyle aktardı.
MECLİS'TE "SAFLAR" AYRILDI
Törendeki gruplaşmaya dikkat çeken Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru ilerliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce saf tutan Özgür Özel'in hemen önünden geçerken tabii ki Özgür Özel ile tokalaştı. Özgür Özel'in yanında Ali Mahir Başarır ve Murat Emir vardı. Ali Mahir Başarır'a gelince, Ali Mahir Başarır elini uzatmadı gördüğümüz kadarıyla ve kafasını çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu da haliyle Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı" diyerek Meclis'te yaşananların özetini paylaştı.
MUHARREM İNCE DETAYI
Öte yandan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yakın durması da dikkatlerden kaçmadı.
İnce, geçtiğimiz günlerde de bir başka cenaze merasiminde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, ikilinin bir süre ayak üstü sohbet ettiği görülmüştü.