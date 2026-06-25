Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün cenaze töreninde, "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşırken hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır’ı pas geçmesi törene damga vurdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis bahçesinde yaşanan o gerilimli dakikaları ve dikkat çeken detayları yerinden aktardı.

CHP içerisinde devam eden "mutlak butlan" tartışmaları ve kurultay süreci gerilimi, Meclis'teki cenaze törenine yansıdı.

Vefat eden 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de tören düzenlendi (Foto: AA) Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşırken hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır'ı pas geçmesi törene damga vurdu. ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU AYNI KAREDELER KILIÇDAROĞLU'NDAN ALİ MAHİR BAŞARIR'A "EL" FRENİ

Törendeki atmosferi ve yaşananları anbean aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cenaze töreni az önce sona erdi ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i yan yana görüyorsunuz. Mutlak butlan kararının ardından cenaze töreninde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana geldiler" sözlerini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşırken hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır’ı pas geçmesi törene damga vurdu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Törendeki protokol akışına değinen Yeşiltaş, "Önce cenaze törenine Özgür Özel katıldı kendi ekibiyle birlikte. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu saf tutan milletvekilleriyle tokalaştı. Özgür Özel ile de tokalaştı ve aynı zamanda yine Ali Mahir Başarır, Özgür Özel ile yan yana saf tutuyordu; Kemal Kılıçdaroğlu burada Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı" diyerek partideki derin ayrışmanın sinyallerini verdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) GERGİN BEKLEYİŞ VE SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Cenaze sonrası taziye dilekleri iletildiği sırada gözlerin iki isimde olduğunu belirten Yeşiltaş, "Şu anda da taziyelerini iletiyorlar aileye. Tabii önemliydi, Kemal Kılıçdaroğlu bugün aslında İstanbul'da bu saatlerde bir programı vardı, o programını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaşacak mı? Çünkü aralarında gergin bir süreç yaşanıyor" ifadelerini kullandı.