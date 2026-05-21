CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama: Demokratik irade korunuyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kararın demokratik iradenin korunmasına yönelik olduğunu belirten Gürlek, "Delegenin ve üyenin iradesini sakatlayan hiçbir girişim kabul edilemez" dedi. Sürecin CHP delegelerinin başvuruları ve beyanlarıyla başladığını hatırlatan Gürlek, yargı makamlarının dosyadaki iddiaları, delilleri ve tanıklıkları titizlikle inceleyerek bağımsız şekilde karar verdiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gürlek, demokratik süreçlerde ortaya çıkan iradenin özgür ve baskıdan uzak şekilde tecelli etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kararın merkezinde demokratik iradenin korunmasının bulunduğunu belirten Gürlek, hangi siyasi parti olursa olsun delege ve üyelerin tercihlerini etkileyebilecek baskı, yönlendirme veya menfaat ilişkilerinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"SÜREÇ CHP'LİLERİN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI" Sürecin CHP delegelerinin başvuruları ve beyanlarıyla başladığını hatırlatan Gürlek, yargı makamlarının dosyadaki iddiaları, delilleri ve tanıklıkları titizlikle inceleyerek bağımsız şekilde karar verdiğini kaydetti. Mahkemenin değerlendirmeleri sonucunda kurultay sürecinde delege iradesinin seçim sonucunu etkileyebilecek şekilde zedelendiği yönünde kanaat oluştuğunu belirten Gürlek, siyasi partilerdeki seçim güvenliğinin de en az genel seçimler kadar önemli olduğuna dikkat çekti.