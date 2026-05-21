CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak?
CHP'de sular durulmuyor, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ikinci arınma" çağrısı siyaset kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Özgür Özel yönetimine karşı her geçen gün artan muhalif sesler, parti içinde derin bir çatlağın habercisi olurken Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekili sayısının katlanarak artması, CHP koridorlarında kriz anlarını beraberinde getirdi. Gözler ise bölünmenin gölgesinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'na çevrildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı zehir zemberek mesajla partide ikinci bir "arınma" hareketinin fitilini ateşledi.
Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan ve oldukça sert ifadeler içeren bu mesaj, CHP içindeki dengeleri altüst etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı sadece bir temenni değil, parti içinde yükselen büyük bir isyanın dışa vurumu olarak nitelendiriliyor.
MUHALİF VEKİL SAYISI KATLANDI: SAYI 22'YE YÜKSELDİ
Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısında yanında saf tutan milletvekili sayısı 9 iken, bu ikinci ve çok daha sert olan çağrıya destek verenlerin sayısı kısa sürede 22'ye yükseldi.
Bu durum, parti içindeki muhalefetin artık genel merkez yönetimine açıkça bayrak açtığını ve Özgür Özel liderliğinin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. CHP'de ortaya çıkan bu bölünmüş tablo, partinin geleceğine dair dehşet senaryolarını da beraberinde getiriyor.
GENEL MERKEZDE KRİTİK MYK ZİRVESİ
Siyasetin kalbi bugün CHP Genel Merkezi'nde atıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu'nun yarattığı bu deprem etkisindeki açıklamaları masaya yatırdı. Saat 14.14'te Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin kameraların karşısına geçerek kurumsal tutumu açıklaması beklenirken, toplantının en sıcak gündem maddesinin partideki bu keskin kutuplaşma olduğu belirtiliyor.
SAF TUTANLAR VE TARAFSIZ BÖLGEDE BEKLEYENLER
Parti içindeki bu ateş hattında isimler de netleşmeye başladı. Özgür Özel'e tam destek verenlerin başında Burhanettin Bulut, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Murat Emir ve Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor. Ayrıca partiye yeni katılan Adnan Bekar, Ümit Dikbayır ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin de Özel yönetiminin yanında saf tuttuğu gözleniyor. Diğer yanda ise Müzeyyen Şevkin, Ali Yetimiz, Ersever, Okan Konuralp, Sururi Çorabatır ve Uğur Bayraktutan gibi milletvekilleri "tarafsız bölgede" kalarak henüz bir renk vermemiş durumda.
OĞUZ KAAN SALICI'DAN "STRATEJİK HATA" VE "ZAFİYET" YÜKLENMESİ
Parti içi muhalefetin liderliğine soyunabileceği konuşulan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, genel merkez yönetimine yönelik eleştirilerin dozunu artırdı. Oğuz Kaan Salıcı, "Genel merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız, yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamın ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden bu unsurlarla aramıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir" ifadelerini kullandı. Salıcı'nın bu sözleri, mevcut yönetimin ehliyetine dair ağır bir kuşkunun dile getirilmesi olarak yorumlandı.
ENGİN ALTAY'DAN ŞAİBELİ İLİŞKİLER VE MENFAAT DÜZENİ UYARISI
CHP'nin tecrübeli isimlerinden Engin Altay da sessizliğini bozarak genel merkezi sarsacak açıklamalarda bulundu. Altay, özellikle son dönemde gündeme gelen iddialar üzerinden sert bir uyarı yaparak; Engin Altay, "Son süreçte bazı belediye başkanları ve parti mensupları hakkında ortaya atılan iddialar, özel hayat tartışmaları ve parasal zaaflara ilişkin kamuoyunda oluşan rahatsızlık görmezden gelinmemelidir. Açık ifade etmek gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı hiçbir şekilde şaibe ile kirli ilişkilerle, menfaat düzenleriyle ya da toplum vicdanını yaralayan davranışlarla yan yana anılmamalıdır. CHP kişilerin değil ilkelerin partisidir, hiç kimse bulunduğu makamın gücünü kişisel çıkar ilişkileri için kullanamaz" şeklinde konuştu.