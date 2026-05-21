CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak?

CHP'DE BÖLÜNMÜŞ TABLO Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi adeta üç parçaya bölünmüş durumda. Bir yanda Kılıçdaroğlu'nun "arınma" bayrağı altında toplanan ve sayıları hızla artan muhalifler, diğer yanda Özgür Özel'in yanında saf tutan genel merkezciler ve son olarak "parti bölünmesin" diyerek sessizliğini koruyan bir grup.

CHP'Lİ ÖZTÜRKMEN'DEN "MUTLAK BUTLAN" AÇIKLAMASI: KARARA SAYGI DUYULMALI"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava hakkında açıklama yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen Öztürkmen, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak ve devletin gücünü teşkil eden üç ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞAN VEKİLLERDEN BİRİSİYİM"

Bir basın mensubunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin sorusu üzerine Öztürkmen, "Basın toplantımız Nadira Kadirova olayı ile ilgiliydi. Diğer konular zaten basında yeteri kadar yer almıştır. Ben de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" cevabını verdi.