CANLI YAYIN

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

CHP'de sular durulmuyor, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ikinci arınma" çağrısı siyaset kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Özgür Özel yönetimine karşı her geçen gün artan muhalif sesler, parti içinde derin bir çatlağın habercisi olurken Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekili sayısının katlanarak artması, CHP koridorlarında kriz anlarını beraberinde getirdi. Gözler ise bölünmenin gölgesinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'na çevrildi.

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 1

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı zehir zemberek mesajla partide ikinci bir "arınma" hareketinin fitilini ateşledi.

Kemal Kılıçdaroğlundan bir arınma çağrısı daha KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR "ARINMA" ÇAĞRISI DAHA

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan ve oldukça sert ifadeler içeren bu mesaj, CHP içindeki dengeleri altüst etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı sadece bir temenni değil, parti içinde yükselen büyük bir isyanın dışa vurumu olarak nitelendiriliyor.

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 2

MUHALİF VEKİL SAYISI KATLANDI: SAYI 22'YE YÜKSELDİ
Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısında yanında saf tutan milletvekili sayısı 9 iken, bu ikinci ve çok daha sert olan çağrıya destek verenlerin sayısı kısa sürede 22'ye yükseldi.

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu itirafı: Pişmanım! KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU İTİRAFI: PİŞMANIM!

Bu durum, parti içindeki muhalefetin artık genel merkez yönetimine açıkça bayrak açtığını ve Özgür Özel liderliğinin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. CHP'de ortaya çıkan bu bölünmüş tablo, partinin geleceğine dair dehşet senaryolarını da beraberinde getiriyor.

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 3

CHP MYK KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJINI MI KONUŞACAK?

GENEL MERKEZDE KRİTİK MYK ZİRVESİ
Siyasetin kalbi bugün CHP Genel Merkezi'nde atıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu'nun yarattığı bu deprem etkisindeki açıklamaları masaya yatırdı. Saat 14.14'te Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin kameraların karşısına geçerek kurumsal tutumu açıklaması beklenirken, toplantının en sıcak gündem maddesinin partideki bu keskin kutuplaşma olduğu belirtiliyor.

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 4

SAF TUTANLAR VE TARAFSIZ BÖLGEDE BEKLEYENLER
Parti içindeki bu ateş hattında isimler de netleşmeye başladı. Özgür Özel'e tam destek verenlerin başında Burhanettin Bulut, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Murat Emir ve Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor. Ayrıca partiye yeni katılan Adnan Bekar, Ümit Dikbayır ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin de Özel yönetiminin yanında saf tuttuğu gözleniyor. Diğer yanda ise Müzeyyen Şevkin, Ali Yetimiz, Ersever, Okan Konuralp, Sururi Çorabatır ve Uğur Bayraktutan gibi milletvekilleri "tarafsız bölgede" kalarak henüz bir renk vermemiş durumda.

OĞUZ KAAN SALICI'DAN "STRATEJİK HATA" VE "ZAFİYET" YÜKLENMESİ
Parti içi muhalefetin liderliğine soyunabileceği konuşulan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, genel merkez yönetimine yönelik eleştirilerin dozunu artırdı. Oğuz Kaan Salıcı, "Genel merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız, yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamın ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden bu unsurlarla aramıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir" ifadelerini kullandı. Salıcı'nın bu sözleri, mevcut yönetimin ehliyetine dair ağır bir kuşkunun dile getirilmesi olarak yorumlandı.

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 5

ENGİN ALTAY'DAN ŞAİBELİ İLİŞKİLER VE MENFAAT DÜZENİ UYARISI
CHP'nin tecrübeli isimlerinden Engin Altay da sessizliğini bozarak genel merkezi sarsacak açıklamalarda bulundu. Altay, özellikle son dönemde gündeme gelen iddialar üzerinden sert bir uyarı yaparak; Engin Altay, "Son süreçte bazı belediye başkanları ve parti mensupları hakkında ortaya atılan iddialar, özel hayat tartışmaları ve parasal zaaflara ilişkin kamuoyunda oluşan rahatsızlık görmezden gelinmemelidir. Açık ifade etmek gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı hiçbir şekilde şaibe ile kirli ilişkilerle, menfaat düzenleriyle ya da toplum vicdanını yaralayan davranışlarla yan yana anılmamalıdır. CHP kişilerin değil ilkelerin partisidir, hiç kimse bulunduğu makamın gücünü kişisel çıkar ilişkileri için kullanamaz" şeklinde konuştu.

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 6

CHP'DE BÖLÜNMÜŞ TABLO
Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi adeta üç parçaya bölünmüş durumda. Bir yanda Kılıçdaroğlu'nun "arınma" bayrağı altında toplanan ve sayıları hızla artan muhalifler, diğer yanda Özgür Özel'in yanında saf tutan genel merkezciler ve son olarak "parti bölünmesin" diyerek sessizliğini koruyan bir grup.

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çıkışı sonrası destek veren aktif CHP milletvekilleri:

  • Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
  • İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
  • Ankara Milletvekili Deniz Demir
  • Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
  • İzmir Milletvekili Mahir Polat
  • İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
  • Ankara Milletvekili Semra Dinçer
  • İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
  • Konya Milletvekili Barış Bektaş
  • Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
  • Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
  • Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
  • Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
  • Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  • Uşak Milletvekili Ali Karaoba
  • Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
  • Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
  • İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli
  • Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
Rüşvet zinciri Özgür Özele nasıl uzandı? RÜŞVET ZİNCİRİ ÖZGÜR ÖZEL'E NASIL UZANDI?
CHPde CHPliler bayrak açtı! CHP'DE CHP'LİLER BAYRAK AÇTI!
Erkan Petekkaya CHPyi topa tuttu! ERKAN PETEKKAYA CHP'Yİ TOPA TUTTU!

CHP MYK Kılıçdaroğlu'nun mesajını mı konuşacak? 7
CHP'Lİ ÖZTÜRKMEN'DEN "MUTLAK BUTLAN" AÇIKLAMASI: KARARA SAYGI DUYULMALI"
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava hakkında açıklama yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen Öztürkmen, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak ve devletin gücünü teşkil eden üç ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞAN VEKİLLERDEN BİRİSİYİM"
Bir basın mensubunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin sorusu üzerine Öztürkmen, "Basın toplantımız Nadira Kadirova olayı ile ilgiliydi. Diğer konular zaten basında yeteri kadar yer almıştır. Ben de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" cevabını verdi.
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin