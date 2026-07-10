CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan teşkilata neşter! MYK öncesi çarpıcı iddia: Özgür Özel görevden alınacak mı?

Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de Genel Merkez, teşkilatlara yönelik dev bir tasfiye operasyonuna hazırlanıyor. Şu ana kadar 36 il başkanının görevden alındığı partide, bugün toplanacak MYK ile 10 ismin daha biletinin kesilmesi bekleniyor. Öte yandan Grup Başkanı Özgür Özel'in de görevine son verileceği iddia edildi.

Mutlak butlan kararı sonrasında krizin bitmediği CHP'de yönetimin teşkilata yönelik yeni operasyonları yolda. Parti içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan parti yönetimi, bu kapsamda şu ana kadar 36 il başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan 11 il başkanı ise bu süreçte disipline sevk edildi.

GÖZLER MYK'DA CHP'de bu haftanın MYK toplantısı bugün saat 14.00'da başlayacak. Kritik toplantıda gündemin ana başlıklarından biri, bir kez daha il başkanlıkları olacak. Edinilen bilgilere göre, MYK toplantısı kapsamında 10'a yakın il başkanının daha görevden alınması bekleniyor. Trabzon, Afyonkarahisar ve Rize il başkanları da görevden alınacağı iddia edilen isimler arasında yer alıyor.