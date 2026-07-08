CHP il başkanlıklarında Özel vandalizmi! Binaları boşaltmamak için direniyorlar

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından başlayan yönetim krizi il başkanlıklarına da sıçradı. Özgür Özel’in Genel Merkez’den tahliye edilmesinin ardından, ekibi il başkanlıklarını terk etmemek için direnişe geçti. Ankara’da şüpheli para trafiği iddiaları gündeme gelirken; İzmir, Malatya ve Batman’da binalar arbede ve çilingir eşliğinde teslim alındı.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez'de yaşanan yönetim değişikliğinin benzeri il başkanlıklarına da yansıdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı il başkanlarının yerine yeni atamalar yaptığı, ancak bazı eski yöneticilerin il binalarını boşaltmadığı öne sürülüyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İzmir'de il binasının tekme- tokat kavganın ardından teslim alındığı, Malatya'da binaya gece çilingir yardımıyla girildiği, Batman'da ise il binasındaki eşyaların talan edildiği iddia ediliyor.

Çanakkale'de de il binasının boşaltılmadığı öğrenildi.

Ankara İl Başkanlığı'nda ise eski yönetimin binayı terk etmediği, karar defteri, banka hesapları ve araçların yeni yönetime teslim edilmediği ileri sürülüyor. Ayrıca banka hesaplarındaki şüpheli para trafiği nedeniyle devir teslim sürecinin geciktirilmek istendiği ve eski yönetim kadrolarının polis eşliğinde yürütülen tahliyeler üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.