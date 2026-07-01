KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Görevden almalar ve ihraçların damga vurduğu partide, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk ve rüşvete karışan isimlere karşı başlattığı tasfiye süreci hız kazandı. 36'ya yükselen görevden alma sayısı ve yerel yönetimlerdeki incelemeler, ana muhalefetteki gerilimi zirveye taşıdı. Parti içindeki "çift başlılık" tartışmaları sürerken, CHP'li kaynaklar A Haber'e konuştu. İşte kulis haberimizin detayları...
CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi.
Peki yeni ihraçlar olacak mı? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne yapılacak? Soruların yanıtları kulis haberimizde...
Kürsüden partililere ve kamuoyuna seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?" sözleriyle kararlılığını dile getirmişti.
BELEDİYELER MERCEK ALTINDA: NEŞTER VURULUYOR
Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvet ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma bulunan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel Yönetimler Birimi'nde görevli hukukçular, dosyaları, iddianameleri ve tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Hazırlanacak rapor, ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunulacak.
CHP'Lİ KAYNAKLAR A HABER'E KONUŞTU
A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yaptığı ve rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarının, sayıları kaç olursa olsun, partiden ihraç edileceğini söyledi.
Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki kirlenmeye dikkat çektiği konuşmasında, "Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?" sorusunu yönelterek tepkisini ortaya koymuştu.