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KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Görevden almalar ve ihraçların damga vurduğu partide, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk ve rüşvete karışan isimlere karşı başlattığı tasfiye süreci hız kazandı. 36'ya yükselen görevden alma sayısı ve yerel yönetimlerdeki incelemeler, ana muhalefetteki gerilimi zirveye taşıdı. Parti içindeki "çift başlılık" tartışmaları sürerken, CHP'li kaynaklar A Haber'e konuştu. İşte kulis haberimizin detayları...

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 1

CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi.

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Peki yeni ihraçlar olacak mı? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne yapılacak? Soruların yanıtları kulis haberimizde...

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 2

KULİS HABER | CHP'DE YOLSUZLUĞA BULAŞANLAR İHRAÇ EDİLECEK

Kürsüden partililere ve kamuoyuna seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?" sözleriyle kararlılığını dile getirmişti.

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 3

BELEDİYELER MERCEK ALTINDA: NEŞTER VURULUYOR
Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvet ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma bulunan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel Yönetimler Birimi'nde görevli hukukçular, dosyaları, iddianameleri ve tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Hazırlanacak rapor, ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 4

CHP'Lİ KAYNAKLAR A HABER'E KONUŞTU
A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yaptığı ve rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarının, sayıları kaç olursa olsun, partiden ihraç edileceğini söyledi.

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 5

Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki kirlenmeye dikkat çektiği konuşmasında, "Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?" sorusunu yönelterek tepkisini ortaya koymuştu.

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 6

İL BAŞKANLIKLARINDA TASFİYE DALGASI

CHP'de ihraç ve görevden alma süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Kaynaklar, parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Ayrıca süreci bir tasfiye değil, yenilenme olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur." sözleriyle partideki değişimin şifrelerini vermişti.

KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek 7

DİSİPLİN VE SADAKAT VURGUSU

Parti kaynakları, "Tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananların, partide kalıp siyasal mücadele edeceğini söyleyenlerin başımızın üstünde yeri var." ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanıyla ilgili olarak da genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.

Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısının hazırlıkları yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.

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