KULİS HABER | CHP'de dosyalar tek tek inceleniyor: Yolsuzluğa bulaşanlar ihraç edilecek

İL BAŞKANLIKLARINDA TASFİYE DALGASI

CHP'de ihraç ve görevden alma süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Kaynaklar, parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Ayrıca süreci bir tasfiye değil, yenilenme olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur." sözleriyle partideki değişimin şifrelerini vermişti.