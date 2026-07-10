Diyarbakır'daki Mehmet Emin Karaalp cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X paylaşımı



DNA VE HTS ANALİZLERİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ



Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde ileri moleküler genetik incelemeler yapıldı.



Soruşturmada ayrıca;



HTS (telefon sinyal) kayıtları,

daraltılmış baz analizleri,

DNA eşleşmeleri

ve diğer adli deliller birlikte değerlendirildi.



Yapılan teknik incelemeler sonucunda şüphelilere ulaşıldı.



JASAT OPERASYONUYLA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.



"ZAMAN FAİLLERE GÜVENCE SAĞLAMAYACAK"



Adalet Bakanı Gürlek, operasyonla birlikte hiçbir mağdur ailesinin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, zamanın geçmesinin suçlular için hiçbir zaman güvence oluşturmayacağını ifade etti.



Gürlek, geçmişte faili meçhul olarak kalan tüm dosyaların aynı kararlılıkla yeniden incelenmeye devam edeceğini vurguladı.



SORUŞTURMADA GÖREV ALAN EKİPLERE TEŞEKKÜR



Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, Adli Tıp Kurumuna ve JASAT ekiplerine teşekkür etti. Açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.