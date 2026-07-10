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Diyarbakır'daki Mehmet Emin Karaalp cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'daki Mehmet Emin Karaalp cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı!

Diyarbakır'da 2016 yılında başından vurularak öldürülen Mehmet Emin Karaalp'in cinayeti ekiplerin özel çalışmasıyla 10 yıl aranın ardından aydınlatıldı. Cinayetle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay yerindeki sigara izmaritleri ve HTS kayıtlarıyla şüphelilere ulaşıldığını açıkladı.

2016 yılında başından vurularak öldürülen Mehmet Emin Karaalp cinayetinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, gelişmiş DNA analizleri ve iletişim kayıtlarıyla yeniden çözüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce işlenen faili meçhul bir cinayetin yeniden yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek (AA)Adalet Bakanı Akın Gürlek (AA)

Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde faili meçhul dosyaların yeniden ve çok yönlü şekilde incelendiğini belirterek, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

10 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul olarak kalan cinayeti yeniden ele alındı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni çalışma kapsamında dosya kapsamlı şekilde yeniden incelendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X paylaşımı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X paylaşımı

DNA VE HTS ANALİZLERİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde ileri moleküler genetik incelemeler yapıldı.

Soruşturmada ayrıca;

HTS (telefon sinyal) kayıtları,
daraltılmış baz analizleri,
DNA eşleşmeleri
ve diğer adli deliller birlikte değerlendirildi.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda şüphelilere ulaşıldı.

JASAT OPERASYONUYLA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

"ZAMAN FAİLLERE GÜVENCE SAĞLAMAYACAK"

Adalet Bakanı Gürlek, operasyonla birlikte hiçbir mağdur ailesinin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, zamanın geçmesinin suçlular için hiçbir zaman güvence oluşturmayacağını ifade etti.

Gürlek, geçmişte faili meçhul olarak kalan tüm dosyaların aynı kararlılıkla yeniden incelenmeye devam edeceğini vurguladı.

SORUŞTURMADA GÖREV ALAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, Adli Tıp Kurumuna ve JASAT ekiplerine teşekkür etti. Açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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