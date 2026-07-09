Özgür Özel döneminde CHP'den fondaşlara para yağdı! Medya ve trol ordusuna 775 milyon TL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde kurulan trol ağını ve fondaş medyaya akıtılan paraları tek tek ifşa etti. Kamuoyunda algı oluşturabilmek amacıyla yalnızca trol ordusuna 775 milyon TL'lik ödeme yapıldığını belirten Fırat, buna ek olarak Halk TV'ye 79,2 milyon TL, Tele1'e de 33,7 milyon TL kaynak aktarıldığı söyledi.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan olduğu 2,5 yıllık sürece ilişkin yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in kurmayları tarafından oluşturulan trol ağına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüten Genel Merkez, somut sonuçlara ulaştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmak ve algı oluşturabilmek için devasa bir trol ordusu kurulduğuna dikkati çeken Ali Haydar Fırat, "Bizim 2 milyon data üzerinden yaptığımız analizde 34 bine yakın bu şekilde hesapların olduğunu belirledik. Bunların 201 kişilik gruplara ayrıldığını tespit ettik. Bir paylaşım yaptığınızda altına binlerce küfür ve hakaret geliyor. Yapay zekayla birlikte böyle algoritma üretmişler. Bunu Burhanettin Bulut başkanlığında da, İBB başkanlığında da yapmışlar. Tek bir taraf değil" bilgisini paylaştı.

"ÇOK UZUN BİR LİSTE"

Fondaş medyaya ve trol ordusuna ödenen fahiş ücretleri tek tek açıklayan Fırat, "Bunlar partinin resmi kayıtlarıdır. Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira verilmiş. Tele1'e 33 milyon 700 bin lira verilmiş. Tele2'ye de 3 milyonluk para yardımında bulunulmuş. Çok uzun bir liste. Birtakım kurumlar ya da kişiler üzerinden belli yardımlar yapılmış. Örneğin 'Baba Ocağı' diye bir internet sitesi duydunuz mu? Ben duymamıştım. Bu siteye her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu an Twitter'da 2 bin 500 takipçisi var. Sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş" ifadelerini kullandı.

TROLLERE 775 MİLYON TL AKTI

Sosyal medyadaki trol ağlarına 2 yıl içerisinde devasa bir ödeme yapıldığını belirten Ali Haydar Fırat, "Trol ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 775 milyona yakın bir para gönderilmiş. Belli şirketler ve kişiler üzerinden bu ödemeler yapılmış. Parti bununla ilgili gerekli incelemeleri yapacaktır, yapmaktadır" şeklinde konuştu.

KAYIT DIŞI ÖDEMELER DE SÖZ KONUSU

Öte yandan edinilen bilgilere göre trol ordusuna ödenen paralar yalnızca resmi kayıtlarla da sınırlı kalmadı. Bu oluşuma yönelik milyonlarca liralık kayıt dışı ödemenin de CHP Milletvekili Özgür Karabat tarafından elden verildiği iddia ediliyor. Kayıt dışı olarak aktarıldığı öne sürülen tutarın hala netleştirilemediği bildirilirken, 775 milyon liralık resmi rakamlarla birleştirildiğinde milyarlarca liralık bir kaynağın yalnızca sosyal medyaya akıtılmış olabileceği öne sürülüyor.