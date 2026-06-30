CHP'de örgüt temizliği! 26 il başkanı görevden alındı 7 il başkanına ihraç istemi

CHP MYK TOPLANTISINDA KARAR: 26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Gözler CHP'de MYK'ya çevrilmişken parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamasında 26 il başkanının görev alındığını ve 7 il başkanının da tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının devamında MYK'de parti içi disiplinle ilgili birtakım kararlar aldıklarını aktardı.

Sarı, Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulunun görevden alındığını açıkladı.

Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını ifade eden Sarı, 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin uygulanmasına karar verdiklerini belirterek, bu isimlerin Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olduğunu bildirdi.

6 ilde ise yeni il başkanlarına görev verdiklerini dile getiren CHP'li Sarı, şöyle devam etti:

"Batman için Yılmaz Özkanat, Çanakkale için Koray Akkılıç, Mardin için Mahmut Duyan, Osmaniye için Rıza Tekerek, Niğde için Tevfik Caymaz ve Tunceli için de Kemal Özcan arkadaşımıza görev verdik. 26 ilimizde bir görevden alma söz konusu. Bunların 7'sinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 26 ilin 6'sında ise yeni görevlendirme söz konusu."

Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görevden alınan bazı eski il başkanlarının yeni il başkanlığı binaları açması sorulan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. CHP'de de asla kabul edilebilir bir şey değildir. CHP'de bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, ilçe binaları, başka örgütlenmeler gibi. Bunların farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde tarafımızdan yapılan değerlendirmeler de olacak."

GÖREVDEN ALINAN İLLERİN TAM LİSTESİ

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde son üç haftadır özellikle bazı il başkanları ile yönetim arasındaki yol ayrımının netleştiğini ve ihraç süreçlerinin devam ettiğini" belirterek süreci aktardı. Yeşiltaş, "MYK toplantısının ardından Müslüm Sarı tarafından açıklanan listede; Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanlarının yönetimleriyle birlikte görevden alındığını" ifade etti.