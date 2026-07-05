Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim değişikliği sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Göreve yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin parti teşkilatlarında kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürüttüğü belirtiliyor. Parti yönetiminin "arınma" olarak nitelendirdiği süreç kapsamında il teşkilatlarının ardından ilçe başkanlıklarının da mercek altına alındığı ifade ediliyor.

ARINMA SÜRECİ İLÇE BAŞKANLIKLARINA GENİŞLİYOR

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Merkezi, genel merkezin kararlarına karşı tutum aldığı değerlendirilen ilçe başkanlarını raporlayacak. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda ilgili ilçe başkanlarının görevden alınmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık parti yönetimiyle uyumlu çalışmayı sürdüren ilçe başkanlıklarıyla ise yola devam edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE YENİ İDDİA

Süreç devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de teşkilatlara yönelik bazı mesajlar verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Özgür Özel'in, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu aracılığıyla il başkanlarına "Yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın" yönünde uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

Parti kaynakları ise süreç boyunca "Örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

SON MYK TOPLANTISINDA 26 İLDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, bazı il yöneticileri ve disiplin kurullarında görev değişikliklerine gidildiğini açıkladı.

Sarı ayrıca 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin çıkarma istemiyle disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

Disiplin süreci başlatılan isimler şunlar oldu:

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum

Muğla İl Başkanı Nail Kızıl

Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız

Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya

Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı

Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir

Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan

ALTI İLE YENİ GÖREVLENDİRME YAPILDI

CHP yönetimi, Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'de yeni il başkanlarını görevlendirdi.

Buna göre;

Batman: Yılmaz Özkanat

Çanakkale: Koray Akkılıç

Mardin: Mahmut Duyan

Osmaniye: Rıza Tekerek

Niğde: Tevfik Caymaz

Tunceli: Kemal Özcan

göreve getirildi.

DAHA ÖNCE BAZI MİLLETVEKİLLERİ DE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında da tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığı açıklanmıştı.

Öte yandan 18 Haziran 2026 tarihinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırmış, Günaydın CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edilmişti.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sabah'ın haberine göre; CHP'de teşkilat yapılanmasına ilişkin sürecin önümüzdeki günlerde yeni görevlendirmeler ve disiplin kararlarıyla devam edip etmeyeceği parti yönetiminin alacağı yeni kararlarla netlik kazanacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

CHP'de arınma operasyonu nedir?

Parti yönetiminin, teşkilatlarda görev değişiklikleri ve disiplin süreçlerini kapsayan yeniden yapılanma süreci olarak ifade ediliyor.

Kaç il başkanı görevden alındı?

Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasına göre son MYK toplantısında 26 ilde görev değişikliğine gidildi.

Kaç il başkanı disipline sevk edildi?

Son MYK kararları doğrultusunda 7 il başkanı hakkında tedbirli kesin çıkarma istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

İlçe başkanları için nasıl bir süreç işletilecek?

İddiaya göre genel merkeze karşı tavır aldığı değerlendirilen ilçe başkanları raporlanacak ve hazırlanan raporlar doğrultusunda işlem yapılacak.

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