NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi! Özel davetten görüntüler ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Diplomasi, kültür ve Türk mutfağının bir araya geldiği özel programın dikkat çeken sürprizi ise saatler sonra ortaya çıktı.

Emine Erdoğan, NATO marjında lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi