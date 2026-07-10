NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi! Özel davetten görüntüler ortaya çıktı
36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayan Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki özel akşam yemeğinde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı. Süperstar'ın performansı, dünyaca ünlü konuklardan büyük ilgi gördü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Diplomasi, kültür ve Türk mutfağının bir araya geldiği özel programın dikkat çeken sürprizi ise saatler sonra ortaya çıktı.
Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda lider eşleri, çocukların dijital güvenliği temalı etkinliğe katıldı.
Davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ikram edilirken, Türkiye'nin köklü kültürel mirasını yansıtan geleneksel el sanatları da tanıtıldı.