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NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi! Özel davetten görüntüler ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi! Özel davetten görüntüler ortaya çıktı

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayan Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki özel akşam yemeğinde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı. Süperstar'ın performansı, dünyaca ünlü konuklardan büyük ilgi gördü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Diplomasi, kültür ve Türk mutfağının bir araya geldiği özel programın dikkat çeken sürprizi ise saatler sonra ortaya çıktı.

Emine Erdoğan, NATO marjında lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiEmine Erdoğan, NATO marjında lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda lider eşleri, çocukların dijital güvenliği temalı etkinliğe katıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile eşi Monika Babisova'yı karşıladıBaşkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile eşi Monika Babisova'yı karşıladı

Davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ikram edilirken, Türkiye'nin köklü kültürel mirasını yansıtan geleneksel el sanatları da tanıtıldı.

NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi! Özel davetten görüntüler ortaya çıktı - 1

AJDA PEKKAN SAHNEYE ÇIKTI

Çankaya Köşkü'ndeki özel davetin perde arkasına ilişkin görüntüler, Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babišová'nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

NATO ZİRVESİNDEKİ AKŞAM YEMEĞİNDE AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ

Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın davette sahne aldığı görüldü. Pekkan'ın özel performansı lider eşlerinden büyük ilgi gördü.

Geceye sürpriz yapan Ajda Pekkan, sahne performansıyla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Monika Babišová'nın paylaştığı görüntüler, özel davetin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Monika Babišová'nın sosyal medya paylaşımlarıMonika Babišová'nın sosyal medya paylaşımları

KİŞİYE ÖZEL TATLI SUNUMU DİKKAT ÇEKTİ

Babišová'nın paylaşımında bir başka ayrıntı daha dikkatlerden kaçmadı. Davette kendisine ikram edilen tatlının üzerine adının ve soyadının baş harflerinin işlendiği görüldü.

Lider eşleri için hazırlanan kişiye özel sunum, gecenin ince düşünülmüş detayları arasında yer aldı.

NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi! Özel davetten görüntüler ortaya çıktı - 2

Türk sanatı NATO Zirvesine damga vurduTürk sanatı NATO Zirvesine damga vurdu TÜRK SANATI NATO ZİRVESİ'NE DAMGA VURDU
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