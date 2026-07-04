İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, ifadesinin alınmasının ardından nüfuz ticareti suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi. Dosya kapsamında ifade veren Turgut Koç isimli şüpheli CHP'li vekil Ağbaba'nın kendisinden para istediğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ahmet Can Ağbaba hakkında "nüfuz ticareti" suçundan tutuklama talep edildi. Tutuklamaya sevk müzekkeresinde, Ahmet Can Ağbaba'nın, başka bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Turgut Koç'tan 24 Nisan 2024 tarihinde banka hesabına 150 bin TL aldığı belirtildi. Dosyada ayrıca Veli Ağbaba, şoförü olduğu belirtilen Gökhan Cumalı, meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan ve Turgut Koç arasındaki para trafiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

SAVCILIKTAN AHMET CAN AĞBABA İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026/123254 sayılı soruşturma kapsamında Ahmet Can Ağbaba'yı "nüfuz ticareti" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.



4 Temmuz 2026 tarihli sevk müzekkeresinde, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve para trafiğine ilişkin tespitler ayrıntılı şekilde sıralandı.



Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen cezanın üst haddini dikkate alarak Ahmet Can Ağbaba'nın tutuklanmasını talep etti.

AĞBABA'NIN TURGUT KOÇ'TAN 150 BİN TL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ Müzekkerede yer alan bilgilere göre, Ahmet Can Ağbaba'nın, 2025/280882 sayılı soruşturma dosyasında tutuklu bulunan şüpheli Turgut Koç'tan 24 Nisan 2024 tarihinde banka hesabına 150 bin TL para aldığı tespit edildi.



Savcılık, Ahmet Can Ağbaba ile Turgut Koç arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığını da vurguladı. Bu tespit, savcılığın "nüfuz ticareti" değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

VELİ AĞBABA, ŞOFÖRÜ VE MECLİS ÇALIŞANI DOSYADA



Tutuklama talebinde, başka bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Gökhan Cumalı'nın, Turgut Koç'un ve Veli Ağbaba'nın şoförü olduğu belirtildi.



Müzekkerede, Gökhan Cumalı'nın hesabına Veli Ağbaba, Turgut Koç ve Veli Ağbaba'nın meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan tarafından para girişleri olduğu kaydedildi.



Bu para hareketlerinin, soruşturma dosyasında önemli deliller arasında değerlendirildiği ifade edildi.



MECLİS ÇALIŞANINA 5 AYRI PARA TRANSFERİ



Savcılık müzekkeresinde, Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan'a farklı tarihlerde para gönderdiği belirtildi.



Buna göre Turgut Koç'un; 9 Ocak 2023'te 25 bin TL, 15 Ağustos 2023'te 10 bin TL, 12 Eylül 2023'te 25 bin TL, 4 Temmuz 2024'te 100 bin TL, 26 Temmuz 2024'te 100 bin TL gönderdiği tespit edildi.



Müzekkerede ayrıca Turgut Koç'un Gökhan Cumalı'ya da çok sayıda para gönderdiği ifade edildi.





TURGUT KOÇ İFADESİNDE "VELİ AĞBABA PARA İSTEDİ" DEDİ



Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de Turgut Koç'un ifadesi oldu. Müzekkereye göre Turgut Koç, 29 Haziran 2026 tarihinde alınan ifadesinde, Veli Ağbaba'nın kendisinden para istediğini ve bu nedenle yazışma yaptığını beyan etti.



Savcılık, Turgut Koç'un dijital materyallerinde Veli Ağbaba ile çok sayıda fotoğrafının bulunduğunun da tespit edildiğini belirtti.

"PARA NEREDE" YAZIŞMASI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA Gökhan Cumalı'nın telefon dijitallerinde yapılan incelemelerde de dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Müzekkerede, Gökhan Cumalı'nın telefonunda Veli Ağbaba ile para konulu sohbetlerin bulunduğu belirtildi.



Buna göre 16 Ocak 2024 tarihinde Veli Ağbaba'nın "para nerede" şeklinde sorduğu, 4 Mart 2024 tarihinde ise Veli Ağbaba ile gerçekleştirilen WhatsApp yazışmasında kargo poşeti içerisinde bulunduğu değerlendirilen 100 bin dolara ilişkin yazışma ve fotoğraf tespit edildiği kaydedildi.

BELEDİYE İHALELERİ VE USULSÜZ ANLAŞMA İDDİASI



Savcılık, dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek Turgut Koç'un Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden birtakım maddi menfaat karşılığında usulsüz anlaşarak ihale ve alım satım işleri aldığı kanaatine vardı.

Müzekkerede ayrıca Turgut Koç'un başkalarının ihale ve alım satım işleri almasına aracılık ettiği, Gökhan Cumalı ile birlikte şirket kurarak belediyeden ihale aldıkları ifade edildi.



Bu tespitler, soruşturmanın yalnızca bireysel para transferleriyle sınırlı kalmadığını; belediye ihaleleri, nüfuz ilişkileri ve maddi menfaat iddiaları üzerinden genişlediğini ortaya koydu.



USULSÜZ KAZANCIN BİR KISMI ÖZEL KALEM, AKRABA VE ŞOFÖRE GÖNDERİLDİĞİ VURGULANDI



Tutuklama talebinde, Turgut Koç'un usulsüz kazandığı değerlendirilen maddi menfaatin bir kısmını Veli Ağbaba'nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiğinin toplu delillerden tespit edildiği belirtildi. Savcılık, bu para hareketlerinin soruşturma açısından önem taşıdığını değerlendirdi.



Müzekkerede, Turgut Koç ile Ahmet Can Ağbaba arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı özellikle vurgulandı. Savcılık, Ahmet Can Ağbaba'nın nüfuz ticaretine aracılık ederek kendisine 150 bin TL maddi menfaat temin ettiğini değerlendirdi.



Bu nedenle Ahmet Can Ağbaba'nın Türk Ceza Kanunu'nun 255. maddesinde düzenlenen "nüfuz ticareti" suçu kapsamında tutuklanması talep edildi.



Müzekkerede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca Ahmet Can Ağbaba'nın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep edildi. Soruşturmanın "nüfuz ticareti" suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.