Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı

İtirafçı Evrim Ataman'ın beyanlarına göre; Seferihisar Belediyesi'nde vatandaşın ve müteahhitlerin yasal işlemleri kasıtlı olarak zorlaştırılıyor, ardından devreye "havuz" adı verilen rüşvet şebekesi giriyordu. Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönettiği iddia edilen bu havuz sistemi; Akın Emre İldeniz ve İrfan Çevik gibi isimler üzerinden "aracılar" vasıtasıyla para tahsilatı yapıyordu. Rüşvet pazarlıkları, iz bırakmamak için Seferihisar Adliyesi'nin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülüyordu. Ataman, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bu yapıya doğrudan dâhil olmasa da piyasada konuşulanlara göre havuzdan yüzde "10 pay aldığını" öne sürdü.

ŞANTAJ HABERİ YAPTIRIP HARACA BAĞLADILAR

Skandalın en çarpıcı ayaklarından biri ise "Betonsa/Betontaş" isimli beton santraline kurulan kumpas oldu. İtirafçı gazeteci Ataman, Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın talimatıyla santral aleyhine "ruhsatsız çalışıyor" temalı haberler yaptığını, hemen ardından belediyenin tesisi mühürlediğini itiraf etti.

Mührün açılması ve ruhsatın uzatılması için santral sahibinden 5 ay karşılığında tam 2 milyon 500 bin TL haraç istendi. Paranın 1 milyon 200 bin TL'lik kısmı bir poşet içerisinde çarşı ortasında teslim alındı. Ataman ayrıca, tahsilatın 10.000 Euro'luk kısmını bizzat Pehlivan'a, Akkum mevkisindeki Seferihisar Yazarlar Evi'nde alkollü bir yemek masasında kapalı zarf içinde verdiğini söyledi.