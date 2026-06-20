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Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı

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ahaber.com.tr - Özel Haber

İzmir Seferihisar Belediyesi'ni sarsan dev rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylara ahabercom.tr ulaştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "etkin pişmanlıktan" faydalanarak itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönetiminde kurulan milyonluk "Rüşvet Havuzu" sistemini tüm çıplaklığıyla anlattı. İskan, ruhsat ve imar işleri için iş insanlarından milyonlarca lira haraç kesildiği, şantaj haberleriyle kumpas kurulduğu ve tahsilatların elden yapıldığı resmi ifade tutanaklarına yansıdı. Ayrıca Ağbaba'nın 15 yıllık danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savcılık ve emniyet ifadeleri, rüşvet ağının ulaştığı boyutu ve para aklama yöntemlerini gözler önüne serdi.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 1

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar, Seferihisar Belediyesi'ni ahtapot gibi saran yolsuzluk şebekesini gün yüzüne çıkardı.

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DOSYANIN KİLİT İSMİ OLAN ATAMAN'IN İFADESİ AHABER.COM.TR'DE

Dosyanın kilit ismi olan gazeteci Evrim Ataman, verdiği üç ayrı ifadeye ahaber.com.tr ulaştı.

Ataman, belediye içindeki kirli ağı, isim isim ve rakam rakam itiraf etti.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 2

İşte o sarsıcı ifadelerden öne çıkan skandallar zinciri:

SİSTEMİN ADI: 'RÜŞVET HAVUZU

İtirafçı Evrim Ataman'ın beyanlarına göre; Seferihisar Belediyesi'nde vatandaşın ve müteahhitlerin yasal işlemleri kasıtlı olarak zorlaştırılıyor, ardından devreye "havuz" adı verilen rüşvet şebekesi giriyordu. Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönettiği iddia edilen bu havuz sistemi; Akın Emre İldeniz ve İrfan Çevik gibi isimler üzerinden "aracılar" vasıtasıyla para tahsilatı yapıyordu. Rüşvet pazarlıkları, iz bırakmamak için Seferihisar Adliyesi'nin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülüyordu. Ataman, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bu yapıya doğrudan dâhil olmasa da piyasada konuşulanlara göre havuzdan yüzde "10 pay aldığını" öne sürdü.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 3

ŞANTAJ HABERİ YAPTIRIP HARACA BAĞLADILAR

Skandalın en çarpıcı ayaklarından biri ise "Betonsa/Betontaş" isimli beton santraline kurulan kumpas oldu. İtirafçı gazeteci Ataman, Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın talimatıyla santral aleyhine "ruhsatsız çalışıyor" temalı haberler yaptığını, hemen ardından belediyenin tesisi mühürlediğini itiraf etti.

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Mührün açılması ve ruhsatın uzatılması için santral sahibinden 5 ay karşılığında tam 2 milyon 500 bin TL haraç istendi. Paranın 1 milyon 200 bin TL'lik kısmı bir poşet içerisinde çarşı ortasında teslim alındı. Ataman ayrıca, tahsilatın 10.000 Euro'luk kısmını bizzat Pehlivan'a, Akkum mevkisindeki Seferihisar Yazarlar Evi'nde alkollü bir yemek masasında kapalı zarf içinde verdiğini söyledi.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 4

6 MİLYONLUK İSKAN RÜŞVETİ VE 'AĞBABA' BAĞLANTISI

Düzce Mahallesi'ndeki "İyonya Konakları" isimli 6 adet lüks villanın iskan (yapı kullanma izin belgesi) sorununun çözülmesi için müteahhit Sönmez Budak'tan ilk etapta "bağış" adı altında 12.000.000 TL istendiği, pazarlıklar sonucu rakamın 6.000.000 TL'ye indirildiği belirlendi.

Paranın izini kaybettirmek için ödemeler, gazeteci Ataman'ın üzerine kesilen çeklerle yapıldı. Çekler bozdurularak elden veya farklı hesaplar üzerinden Pehlivan'a aktarıldı. Soruşturmanın üçüncü ifade aşamasında ise Savcılık, Ataman'a çok kritik bir soru yöneltti. Rüşvet parasının bir kısmının İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz Mercan isimli şahsın hesabına aktarıldığını tespit eden savcılık, Ataman'a doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile bir ticari ilişkisi olup olmadığını sordu. Ataman, Ağbaba'yı şahsen tanımadığını, parayı sadece Pehlivan'ın verdiği hesaba gönderdiğini ve sonrasındaki akıbetini bilmediğini ifade etti. Bu detay, rüşvet paralarının siyasi bağlantılarına yönelik derin bir soruşturmanın sinyalini verdi.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 5

HAYALİ İHALELER VE KAYIP MİLYONLAR

Yolsuzluk çarkı sadece imar rantıyla sınırlı kalmadı: Halkmarket'te 35 Milyonluk Vurgun: Belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş bünyesindeki Halkmarket'te kesilen hayvanların sakatat tutarlarının mali kayıtlara girmediği ve 20 ila 35 Milyon TL arasında devasa bir kayıp olduğu, olayın üstünün meclis kararlarıyla örtüldüğü itiraf edildi.

500.000 TL "SUS PAYI" VERİLDİ

Kâğıt Üzerinde İhaleler: "Doğrudan Temin" yoluyla yapılan alımların aslında hiç yapılmadığı, fatura tutarlarından KDV ve küçük bir kâr payı düşüldükten sonra kalan paraların çantalarla "Rüşvet Havuzuna" taşındığı belirtildi. Eski bir meclis üyesinin yeniden aday olmaması için bile kendisine hayali ihalelerle 500.000 TL "sus payı" verildiği iddia edildi.

Vatandaşın Bilgileri Satılıyor: Belediyede görevli bir personelin, vatandaşların kişisel bilgilerini, ada-parsel ve tapu verilerini 5-10 bin TL karşılığında emlakçılara ve yatırımcılara sattığı, yönetimin ise buna göz yumduğu ortaya çıktı.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 6

Bankamatik Memurları: Belediyede işe hiç gitmeden maaş alan en az 25 "bankamatik personeli" olduğu kayıtlara geçti.

Savcılığın, itirafçı beyanları, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda Seferihisar Belediyesi'ndeki bu devasa yolsuzluk ağına yönelik operasyonlarını daha da genişletmesi bekleniyor.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 7

AĞBABA'NIN DANIŞMANI ÖZLEM AKYILMAZ'IN AKILLARA ZİYAN' SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Seferihisar Belediyesi'ni sarsan milyonluk rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında oklar Ankara'ya çevrildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 15 yıllık danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savcılık ve emniyet ifadeleri, rüşvet ağının ulaştığı boyutu ve para aklama yöntemlerini gözler önüne serdi.

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Akyılmaz; hesabına giren kaynağı belirsiz parayı "Malatya'daki depremzedelere burs" bahanesiyle aklamaya çalıştı. Ancak Akyılmaz'ın savunmasındaki akılalmaz çelişkiler ve suç ortaklarının ifadeleri, bu kılıfı anında çürüttü.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 8

İşte ifade tutanaklarında yer alan tarihi çelişkiler ve savunmayı çürüten gerçekler:

*"TANIMIYORUM" DEDİĞİ ŞAHISTAN 500 BİN TL GELDİ!

Soruşturmanın kilit itirafçısı olan gazeteci Evrim Ataman, Seferihisar'daki "İyonya Konakları"na iskan verilmesi karşılığında alınan rüşvetin 500.000 TL'lik kısmını, bizzat Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini itiraf etmişti.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 9

Akyılmaz ise ifadesinde Evrim Ataman'ı, müteahhit Sönmez Budak'ı ve Gökhan Pehlivan'ı "kesinlikle tanımadığını" iddia etti. Ancak tanımadığı bir şahsın hesabına gönderdiği yarım milyon lirayı sorgulamadan kabul etmesini "Depremzede öğrencilere burs gönderdiğini hatırlıyorum" gibi son derece zayıf ve hayatın olağan akışına aykırı bir bahaneyle savundu.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 10

DEPREMZEDE BURSU DEĞİL, AĞBABA'NIN ŞAHSİ HESABI!

Savunmadaki en büyük kırılma noktalarından biri de paranın izlediği yol oldu. MASAK kayıtlarına göre, sözde "depremzede bursu" olarak Akyılmaz'ın hesabına giren 500.000 TL, sadece 1,5 saat sonra doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına transfer edildi.

Akyılmaz bu skandal transferi, "Veli Bey'in bankacılık işlemlerini ben kendi telefonumdan yaparım. Parayı PTT üzerinden öğrencilere yükledim, limit yetmeyince Veli Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandım, parayı da bu yüzden onun hesabına aktardım" sözleriyle açıklamaya çalıştı. Hayır paralarının neden resmi bir vakıf veya dernek hesabı yerine vekilin şahsi hesabına aktarıldığı sorusu ise yanıtsız kaldı.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 11

KENDİ PARTİLİSİNDEN YALANLAMA: "BURS DEĞİL, SEÇİM FİNANSMANI!"

Akyılmaz'ın "burs" savunmasını çürüten en büyük darbe ise kendi partisinin belediye başkanının eşinden geldi. MASAK kayıtlarında, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da Akyılmaz'a 500.000 TL gönderdiği tespit edildi.

Akyılmaz bu parayı da "Depremzede öğrencilere burs" olarak niteledi. Ancak dosyaya giren Nermin Günay'ın ifadesi Akyılmaz'ı yalanladı. Günay ifadesinde; bu parayı eşi ve oğlunun talebi üzerine "seçim çalışmaları, araç kiralama ve seçim ofisi giderleri" için gönderdiğini itiraf etti. Bu dev çelişki, Akyılmaz'ın tüm "yardım meleği" imajını yerle bir etti.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 12

*"ŞİFREMİ VERMEM" DİRENİŞİ*

MASAK raporları ve çelişen ifadelerle köşeye sıkışan Akyılmaz'ın, delillerin toplandığı en önemli cihaz olan cep telefonunun şifresini polise vermekten kaçınması dikkat çekti. Akyılmaz, şifreyi vermeme gerekçesi olarak "Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesaplarını yönetiyorum ve özel fotoğraflarım var" bahanesine sığındı. Bu durum, telefonda gizlenen başka rüşvet trafiği kayıtlarının olabileceği şüphesini daha da güçlendirdi.

AVUKATIN "BANKA YOLUYLA RÜŞVET OLMAZ" SAVUNMASI MASAK RAPORUNA ÇARPTI

Akyılmaz'ın avukatı Murat Aydın'ın, dosyada müvekkilinin kamu görevlisi statüsünde olmadığını (oysa TBMM danışmanları kamu görevi ifa eder) savunması ve "Hiç kimse rüşvet olan bir parayı taksitle veya banka havalesiyle vermez" diyerek suçu hafifletmeye çalışması dikkat çekti. Ancak resmi MASAK raporları, para transferlerinin kuruşu kuruşuna gerçekleştiğini ve izlerin bizzat banka kayıtlarıyla sabit olduğunu belgeledi.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 13

Soruşturmanın, Özlem Akyılmaz'ın telefonundan elde edilecek yeni dijital veriler ve çelişkili para transferlerinin ucunun uzandığı siyasi isimler üzerinden daha da derinleşmesi bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı! Ahaber.com.tr kritik ifadelere ulaştı 14
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