Veli Ağbaba CHP’li belediyeleri haraca bağlamış! Gözler kara kutusunun anlatacaklarında

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. CHP'den ihraç edilen milletvekili Veli Ağbaba'nın CHP'li belediyeleri adeta haraca bağladığı belirlendi.

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın 6 milyonluk rüşvetin 500 bin TL'sini gazeteci Evrim Ataman aracılığıyla Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a havale ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Ağbaba'nın karakutusu olan ve 3 dönemdir danışmanlığını yapan Akyılmaz ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

500 BİN TL ELDEN ELE AĞBABA'YA ULAŞTI

CHP'den ihraç edilen milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili yeni bir rüşvet iddiası daha patlak verdi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde, CHP'li Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın, belediyenin imar usulsüzlüğüne göz yumması karşılığında 6 milyonluk rüşvetin 500 bin TL'sini yerel gazeteci Evrim Ataman aracılığıyla Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a havale ettiği ortaya çıkmıştı. Parayı Ağbaba'nın hesabına aktardığı belirlenen Akyılmaz gözaltına alınırken, tutuklanan gazeteci Evrim Ataman da etkin pişmanlıktan yararlanmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Huzeyfe Atıcı ve Tahir Özçelik'in haberine göre, skandalın yankıları sürerken, Veli Ağbaba'nın adı bu kez de Güzelbahçe beledisindeki rüşvet trafiğine karıştı. Yine geçen ay Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik, villa inşaatlarının imar izinlerinde dönen rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup yetkilisi eşi Şamil Göçtü tutuklandı. Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay tarafından gönderilen 500 bin liranın da imar izni karşılığı bir müteahhitten alınan rüşvetin 4'te biri olduğu belirtildi. Nermin Günay da dün gözaltına alındı. Savcılık, diğer belediyelerden de danışmana para gönderilip gönderilmediğini araştırıyor.

KARAKUTUSUNA SORULACAK

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Ankara'da gözaltına alınan ve İzmir'e getirilen Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a, yerel gazeteci aracılığıyla gönderilen 500 bin liranın yanı sıra, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay tarafından gönderilen 500 bin lira da sorulacak. SGK kayıtlarına göre TBMM Genel Sekreterliği Büro Memuru olarak görünen ve yaklaşık 25 yıldır Meclis'te çalışan Akyılmaz'ın 3 dönemdir Veli Ağbaba'nın danışmanlığını yürüttüğü ve kullandığı telefonun dahi Ağbaba adına kayıtlı olduğu öğrenildi.