Çankaya Belediye Başkanı'nın eski özel kalem müdürü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal, ifadesinin alınmasının ardından TCK 190 kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Köksal, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

3 Temmuz 2026 Cuma günü edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İŞLEM

İddialara göre yürütülen operasyonlarda Sadık Can Köksal da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmî makamlar tarafından ayrıntılı açıklama yapılmadı.

TUTUKLAMA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal, ifadesinin alınmasının ardından TCK 190 kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Özel Kalem Sadık Can Köksal tutuklandı.