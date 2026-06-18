Seferihisar Belediyesi'nden Güzelbahçe Belediyesi’ne uzanan yolsuzluk ağı! Tutuklu Günay’ın eşinden Ağbaba’ya 500 bin TL'lik para trafiği
İzmir'de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ege Üniversitesi merkezli soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu. Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelenen MASAK kayıtlarında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, tutuklu Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın da Veli Ağbaba’ya 500 Bin TL aktardığı tespit edildi
İzmir'de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi merkezli soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu. Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelenen MASAK kayıtlarında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Soruşturmanın detaylarına ise ahaber.com.tr ulaştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi yolsuzluk soruşturmasında düğmeye 9 Haziran 2026 tarihinde basıldı. Soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
27 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yürütülen soruşturma neticesinde 27 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Operasyon, İzmir'de son dönemin en dikkat çekici yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bu kapsamda şahıs ve şirketlerin mal varlıklarına yönelik yapılan araştırmalarda suçtan elde edildiği tespit edilen 26 şahıs ve 16 şirkete ait; 150 taşıt ve 49 taşınmaza mahkemece el konuldu.