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Seferihisar Belediyesi'nden Güzelbahçe Belediyesi’ne uzanan yolsuzluk ağı! Tutuklu Günay’ın eşinden Ağbaba’ya 500 bin TL'lik para trafiği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Seferihisar Belediyesi'nden Güzelbahçe Belediyesi’ne uzanan yolsuzluk ağı! Tutuklu Günay’ın eşinden Ağbaba’ya 500 bin TL'lik para trafiği

İzmir'de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ege Üniversitesi merkezli soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu. Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelenen MASAK kayıtlarında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, tutuklu Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın da Veli Ağbaba’ya 500 Bin TL aktardığı tespit edildi

İzmir'de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi merkezli soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu. Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelenen MASAK kayıtlarında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Soruşturmanın detaylarına ise ahaber.com.tr ulaştı.

Seferihisar Belediyesi yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi’ne uzandı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Seferihisar Belediyesi yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi’ne uzandı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi yolsuzluk soruşturmasında düğmeye 9 Haziran 2026 tarihinde basıldı. Soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yürütülen soruşturma neticesinde 27 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Operasyon, İzmir'de son dönemin en dikkat çekici yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

26 şahıs ve 16 şirkete ait;(150) taşıt ve (49) taşınmaza mahkemece el konuldu. (Foto: ahaber.com.tr) 26 şahıs ve 16 şirkete ait;(150) taşıt ve (49) taşınmaza mahkemece el konuldu. (Foto: ahaber.com.tr)

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bu kapsamda şahıs ve şirketlerin mal varlıklarına yönelik yapılan araştırmalarda suçtan elde edildiği tespit edilen 26 şahıs ve 16 şirkete ait; 150 taşıt ve 49 taşınmaza mahkemece el konuldu.

26 şahıs ve 16 şirkete ait;(150) taşıt ve (49) taşınmaza mahkemece el konuldu. (Foto: ahaber.com.tr) 26 şahıs ve 16 şirkete ait;(150) taşıt ve (49) taşınmaza mahkemece el konuldu. (Foto: ahaber.com.tr)

SEFERİHİSAR SORUŞTURMASINDA MASAK KAYITLARI İNCELENDİ
Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında talep edilen MASAK kayıtlarının incelenmesiyle birlikte bazı para transferleri dikkat çekti.

Dosyada yer alan bilgilere göre, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın gerçekleştirdiği bazı para hareketleri incelemeye alındı. Mali kayıtlar üzerinde yapılan analizlerde şüpheli olarak değerlendirilen transferlerin bulunduğu belirtildi.

CHP'li Veli Ağbaba (Foto: AA ARŞİV) CHP'li Veli Ağbaba (Foto: AA ARŞİV)

VELİ AĞBABA SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE
Soruşturma dosyasında imar yolsuzluğundan elde edildiği öne sürülen rüşvet gelirlerinin belirli kişiler üzerinden aktarıldığı yönündeki değerlendirmeler de yer aldı.

Dosyada yer alan iddialara göre, imar yolsuzluğundan elde edilen rüşvet gelirlerinin dörtte birinin danışman Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı yönündeki değerlendirmeler üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

500 bin TL'lik para hareketlerine ahaber.com.tr ulaştı (Foto:ahaber.com.tr) 500 bin TL'lik para hareketlerine ahaber.com.tr ulaştı (Foto:ahaber.com.tr)

500 BİN LİRALIK HAVALE DETAYI
Soruşturma kapsamında incelenen mali hareketlerde dikkat çeken bir transfer de tespit edildi.

Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TUTUKLU GÜNAY'IN EŞİNDEN AĞBABA'YA 500 BİN TL'LİK PARA TRAFİĞİ
Dosyadaki kayıtlara göre Nermin Günay'ın 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olarak görev yaptığı belirtilen Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin lira tutarında havale gönderdiği belirlendi.

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