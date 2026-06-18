İzmir'de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ege Üniversitesi merkezli soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu. Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelenen MASAK kayıtlarında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, tutuklu Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın da Veli Ağbaba’ya 500 Bin TL aktardığı tespit edildi

İzmir'de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi merkezli soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu. Öte yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelenen MASAK kayıtlarında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Soruşturmanın detaylarına ise ahaber.com.tr ulaştı.

Seferihisar Belediyesi yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi’ne uzandı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ege Üniversitesi yolsuzluk soruşturmasında düğmeye 9 Haziran 2026 tarihinde basıldı. Soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 27 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yürütülen soruşturma neticesinde 27 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Operasyon, İzmir'de son dönemin en dikkat çekici yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti.