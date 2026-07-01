NATO Zirvesi neden önemli? Devam mı, tamam mı? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul zirvesinin ardından tam 22 yıl sonra bir kez daha dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO zirvesi öncesi beklentiler doruk noktasına çıkarken, ittifakın geleceği ve Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik gücü masaya yatırılıyor. "Devam mı, tamam mı?" sorusunun yanıt bulacağı zirvede, dünya siyasetinin yeni rotası Ankara'dan çizilecek. Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler Ankara'ya çevrildi. A Haber'e konuşan uzmanlar, zirvede ittifakın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınacağını ve Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunun bir kez daha öne çıkacağını vurguluyor.

NATO İÇİN KADER ANI: DEVAM MI TAMAM MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen dış politika stratejilerini ve ittifakın geleceğini değerlendiren Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ittifakın geleceğini belirleyecek. Devam mı tamam mı? Buna kesinlikle karar verilecek. Amerika 1823'te Monroe Doktrini ile Avrupa'dan tamamen çekildi. Şimdi Trump da benzer bir politika izliyor. 'NATO bana destek vermedi, İran olayında da destek vermedi, ben de kendi içime çekiliyorum' diyor. Dolayısıyla NATO devam mı tamam mı, Ankara'da buna karar verilecek." sözleriyle uluslararası sistemdeki derin çatlağa işaret etti.

STRATEJİK MERKEZ: ANKARA

Türkiye'nin askeri ve jeopolitik gücünün NATO için hayati önemde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kemal Olcar, "NATO toplantısının Türkiye'de yapılması NATO için çok önemli. Çünkü NATO'nun geleceğine dair çok önemli kararlar alınacaktır. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu bölgede alınacak olan stratejik kararlar, yaklaşık bir 20 yıllık NATO'nun geleceğini etki altına alacaktır." şeklinde konuştu.

BATI KARŞITI MODERNLEŞMENİN YILDIZ ÜLKESİ

Türkiye'nin son 20 yıldaki yükselişini ve küresel etkisini hatırlatan Gazeteci Bercan Tutar, "NATO zirvesinin Türkiye için ve ittifaklar için önemi çok büyük. 2004'teki zirveden sonra Türkiye'nin bölgedeki yükselişi söz konusuydu. Bütün Ortadoğu'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da Türk mucizesinden bahsedilmeye başlanmıştı. Çin'den sonra Batı karşıtı modernleşmenin yıldız ülkesi diye Türkiye'den konuşuluyordu. Şimdi gelen noktada tekrar NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor. Bu, Türkiye'nin Avrupa'daki ve Atlantik ilişkilerindeki önemini perçinleyecek." değerlendirmesinde bulundu.