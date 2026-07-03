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Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Hafta sonundan itibaren serinliyoruz

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Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Hafta sonundan itibaren serinliyoruz

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de yaptığı 3 Temmuz hava durumu değerlendirmesinde hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemle kavurucu sıcakların etkisini kaybedeceğini açıkladı. Marmara'da sağanak ve poyrazın etkili olacağını belirten Tek, İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini duyurdu.

Yurt genelinde etkisini sürdüren ve yer yer 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, hafta sonu itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor.

KAVURUCU SICAKLARA SAĞANAK FRENİ

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağış sisteminin müjdesini vererek sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti.Özellikle Marmara ve iç kesimlerde etkili olacak yağışlarla birlikte vatandaşların nefes alması bekleniyor.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK REKORLARI KIRILIYOR

Yurdun güneydoğusunda termometrelerin tırmanışa geçtiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi artık 40 derecelerin üzerini rahat rahat görmeye başladı. Dün Şırnak ve Mardin'de 43 derecelere kadar çıkan sıcaklık değerleri vardı" ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla Çorum ve Tokat arasında yerel yağışların görüldüğünü aktaran Tek, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda da yağışların gün boyu devam edeceğini sözlerine ekledi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

BALKANLAR ÜZERİNDEN YENİ SİSTEM GELİYOR: MARMARA DİKKAT!

Sıcak havanın ne zaman kırılacağına dair önemli bilgiler paylaşan Adil Tek, "Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava kütlesi var. Bu sistem yarın Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Özellikle Tekirdağ ve İstanbul civarında yağışlar kendini gösterecek" şeklinde konuştu.

Tek, yağışla birlikte poyrazın da etkisini artıracağını belirterek, "Poyrazdan esen rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkacak. Bu durum hissedilen sıcaklığı aşağı çekecek ve İstanbullular yarın rahat bir nefes alacak" sözleriyle müjdeyi verdi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU: ANKARA VE İSTANBUL SERİNLİYOR

Üç büyük ildeki hava tahminlerini detaylandıran Adil Tek, İstanbul'da sıcaklığın pazar günü 28 dereceye kadar düşeceğini belirterek, "İstanbul'da cumartesi günü yağmur var, önümüzdeki günlerde ise nem değerleri düşecek" ifadelerini kullandı.

Başkent Ankara için de benzer bir tablo çizen Tek, "Ankara'da pazartesi ve salı günleri hafif yağış geçişleri göreceğiz. Sıcaklıklar 27-28 derecelere kadar gerileyerek mevsim normallerinde seyredecek" dedi. İzmir'de ise sıcaklığın 35 derece bandında seyretmeye devam edeceğini ancak yarın öğleden sonra hafif bir yağış ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

AVRUPA YENİDEN KAVRULACAK: TÜRKİYE ŞANSLI

Avrupa'daki aşırı sıcaklara da değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasına daha girdi. Portekiz ve İspanya üzerinden gelen sistem Fransa ve İtalya'yı etkileyecek. Ancak bizim bölgemizde sıcaklıklar mevsim normalleri ve altında seyredecek. Bu sene El Nino gibi aşırı bunaltıcı havalar Türkiye için çok uzun süreli olmayacak" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

BÖLGE BÖLGE SON DURUM: 3 TEMMUZ HAVA RAPORU

  • MARMARA: Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 31 derece ölçülürken, Kırklareli'de yağışla birlikte sıcaklık 30 dereceye düşecek.

  • EGE: İç kesimlerde parçalı bulutlu, kıyılarda ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Aydın'da sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkarken, İzmir 35, Muğla ise 35 derece olacak.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

  • AKDENİZ: Toroslar mevkii ile Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor. Antalya'da sıcaklık 31 derece görünse de Adil Tek, "Antalya'nın 31 derecesine aldanmayın, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37-38 dereceleri buluyor" uyarısında bulundu.

  • İÇ ANADOLU: Ankara'da bugün hava 33 derece ve az bulutlu. Ancak öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

  • KARADENİZ: Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde her gün yağış geçişleri beklenirken, bölge genelinde nem oranının yüksekliği dikkat çekiyor. Amasya'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak.

  • DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU: Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece ile yurdun en sıcak noktaları olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Ardahan) ise öğleden sonra konvektif yağışlar etkili olacak.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Adil Tek, "Sıcaktan bunalanları 23-26 derecelik sıcaklığıyla Erzurum'a davet ediyoruz" sözleriyle bölgedeki serin havaya dikkat çekti.

Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Hafta sonundan itibaren serinliyoruz - 1
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