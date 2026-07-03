Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Hafta sonundan itibaren serinliyoruz
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de yaptığı 3 Temmuz hava durumu değerlendirmesinde hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemle kavurucu sıcakların etkisini kaybedeceğini açıkladı. Marmara'da sağanak ve poyrazın etkili olacağını belirten Tek, İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini duyurdu.
Yurt genelinde etkisini sürdüren ve yer yer 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, hafta sonu itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağış sisteminin müjdesini vererek sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti.Özellikle Marmara ve iç kesimlerde etkili olacak yağışlarla birlikte vatandaşların nefes alması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK REKORLARI KIRILIYOR
Yurdun güneydoğusunda termometrelerin tırmanışa geçtiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi artık 40 derecelerin üzerini rahat rahat görmeye başladı. Dün Şırnak ve Mardin'de 43 derecelere kadar çıkan sıcaklık değerleri vardı" ifadelerini kullandı.
Bugün itibarıyla Çorum ve Tokat arasında yerel yağışların görüldüğünü aktaran Tek, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda da yağışların gün boyu devam edeceğini sözlerine ekledi.
BALKANLAR ÜZERİNDEN YENİ SİSTEM GELİYOR: MARMARA DİKKAT!
Sıcak havanın ne zaman kırılacağına dair önemli bilgiler paylaşan Adil Tek, "Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava kütlesi var. Bu sistem yarın Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Özellikle Tekirdağ ve İstanbul civarında yağışlar kendini gösterecek" şeklinde konuştu.
Tek, yağışla birlikte poyrazın da etkisini artıracağını belirterek, "Poyrazdan esen rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkacak. Bu durum hissedilen sıcaklığı aşağı çekecek ve İstanbullular yarın rahat bir nefes alacak" sözleriyle müjdeyi verdi.