Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Hafta sonundan itibaren serinliyoruz

Başkent Ankara için de benzer bir tablo çizen Tek, "Ankara'da pazartesi ve salı günleri hafif yağış geçişleri göreceğiz. Sıcaklıklar 27-28 derecelere kadar gerileyerek mevsim normallerinde seyredecek" dedi. İzmir'de ise sıcaklığın 35 derece bandında seyretmeye devam edeceğini ancak yarın öğleden sonra hafif bir yağış ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Üç büyük ildeki hava tahminlerini detaylandıran Adil Tek, İstanbul'da sıcaklığın pazar günü 28 dereceye kadar düşeceğini belirterek, "İstanbul'da cumartesi günü yağmur var, önümüzdeki günlerde ise nem değerleri düşecek" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr

AVRUPA YENİDEN KAVRULACAK: TÜRKİYE ŞANSLI

Avrupa'daki aşırı sıcaklara da değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasına daha girdi. Portekiz ve İspanya üzerinden gelen sistem Fransa ve İtalya'yı etkileyecek. Ancak bizim bölgemizde sıcaklıklar mevsim normalleri ve altında seyredecek. Bu sene El Nino gibi aşırı bunaltıcı havalar Türkiye için çok uzun süreli olmayacak" ifadelerini kullandı.